Politi og rednningsberedskab er mandag formiddag rykket ud til landsbyen Clondalkin vest for Dublin, hvor en bil har ramt flere fodgængere.

Syv personer har pårdraget sig kvæstelser, heraf to alvorligt, efter at en bil har ramt flere fodgængere foran en kirke, hvor en begravelse skulle have fundet sted klokken 10 lokal tid. Den er efterfølgende blevet skubbet til klokken 13, skriver netmediet The Journal.

Det var en præst, der førte bilen, som fik et ildebefindende, skriver The Irish Sun.

Foruden de syv kvæstede har yderligere seks været på skadestuen efter ulykken.

Dublins brandvæsen skrev tidligere mandag på Twitter, at situationen udvikler sig, og at offentligheden bedes holdes sig væk fra stedet.