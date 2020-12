Fredag eftermiddag er en bil kørt ind i en menneskemængde på Manhattan i New York.

Det melder New Yorks Politi på Twitter.

Det skulle ifølge NBC have være cirka 40-50 demonstranter på gaden, som bilen kørte ind i.

CBS fortæller, at føreren af bilen var en kvinde, som havde en kvindelige passager med. Ifølge mediet er de ved at blive afhørt.

Seks af demonstranterne blev såret og er nu på hospitalet, og skulle være udenfor livsfare.

Please avoid the area of 3rd Avenue & 39 Avenue in Manhattan due to a vehicle collision involving multiple pedestrians. Information at this time is preliminary, updates to follow. pic.twitter.com/GZLKgMyZUK — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 11, 2020

Politiet i New York har opfordret folk til at blive væk fra området.

B.T. følger sagen.