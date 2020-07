Syv er kommet til skade - tre alvorligt - efter at bilist er kørt ind i menneskemængde i Berlin.

En bilist er søndag morgen kørt ind i en menneskemængde i den tyske hovedstad, Berlin.

Det skriver den tyske avis Bild. Hændelsen fandt sted klokken 07.20 på Hardenbergplatz tæt på Bahnhof Zoologischer Garten tæt i centrum af Berlin.

Syv personer er såret - heraf tre alvorligt. En af de sårede har fået livreddende førstehjælp, skriver Berlins brandvæsen på Twitter.

Gerningsmanden er blevet anholdt. Berlins politi er nu ved at undersøge sagen.

Ifølge Bild har politiet haft bombehunde med ude på stedet for påkørslen.

Brandvæsenet har været til stede med 60 mand og to helikoptere i aktionen.

Politiet skriver på Twitter, at der på nuværende tidspunkt ikke er bevis for, at der skal være et politisk eller religiøst motiv bag påkørslen.

/ritzau/