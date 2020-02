En gruppe frivillige republikanere i Jacksonville, Florida, fik sig en slem forskrækkelse lørdag, mens de lavede vælgerregistreringer i et telt ved et indkøbscenter.

Pludselig bragede en varevogn nemlig igennem det røde telt, hvor der stod »Trump 2020« på. Det skriver Washington Post.

Ingen kom noget til skade, men bilisten flygtede fra gerningsstedet. Ifølge flere frivillige stoppede manden bilen for at optage en video af personerne i teltet, inden han kørte videre.

Gerningsmanden nåede dog ikke at være på fri fod længe. Søndag blev den 27-årige Gregory William Loel Timm nemlig anholdt.

Today in Jacksonville, Florida six Trump Campaign volunteers were intentionally targeted while registering voters. pic.twitter.com/0wzaCYh5ut — Duval County GOP (@DuvalGOP) February 8, 2020

Ud over hændelsen dagen før var den 27-årige mand også efterlyst for et farligt overfald på en person over 65 år.

Den hasarderede kørsel lørdag har skabt stor vrede i lokalmiljøet, fordi det betragtes som politisk motiveret.

»Vi er rasende over denne meningsløse voldshandling mod vores store frivillige. Det republikanske parti i Duval County vil ikke blive skræmt af denne feje handling, og det vil ikke gøre os tavse,« siger den republikanske lokalformand, Dean Black, i en erklæring ifølge Washington Post.

Law Enforcement has been notified. Be careful tough guys who you play with! https://t.co/1Pq0hOrzy2 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2020

Efterfølgende har præsident Donald Trump også reageret på sagen på Twitter, hvor han opfordrer sine frivillige til at være forsigtige »derude«.