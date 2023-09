Omkring ti biler og et skralderum er blevet brændt af i bydelen Rosengård i Malmø under voldsomme optøjer søndag aften.

»Der blev kastet sten mod politiet og politiets køretøjer.«

Sådan lyder det fra Tommy Bengtsson, der er vagthavende ved Politiregion Syd, til svenske Aftonbladet.

Politiet modtog de første opkald om uroligheder i Rosengård omkring klokken 22.

»Til at begynde med handlede det om en bil. Siden fik vi opkald om, at det brænder i et skralderum og yderligere tre biler,« siger talskvinde Evelina Olsson til SVT.

Hun tilføjer, at der på et tidspunkt var omkring 30 mennesker på stedet.

Ifølge Aftonbladet steg det tal senere til mellem 50 og 100 personer.

Tidligere søndag var der optøjer et andet sted i Malmø, hvor den irakisk-svenske flygtning Salwan Momika brændte en koran.

Det er dog endnu uvist, om der er en sammenhæng med urolighederne i Rosengård.

»Det er for tidligt at sige,« lød det søndag aften fra Patric Fors, der er talsmand for politiet.

Efter koranafbrændingen, der fandt sted på Värnhemstorget i Malmø, sendte politiet droner i luften for at holde øje med situationen i Rosengård.

Det er en bydel, hvor der bor mange mennesker med muslimsk baggrund, og hvor der tidligere har været uroligheder og voldelige optøjer.

Beslutningen om at overvåge området med droner var gældende fra søndag aften klokken 18.45 og frem til klokken 23.00 tirsdag, skriver TT.

Lidt før klokken seks mandag morgen er politi og redningstjenester stadig i området.

»Situationen er nu meget rolig. Det har den været i et par timer. Vi arbejder stadig på den sidste brand i garagen. Vi har afspærret området og vil derefter foretage en teknisk undersøgelse,« siger Tommy Bengtsson, vagthavende hos politiet i Region Syd, til Aftonbladet.

I en pressemeddelelse fra politiet i Malmø lød det også i en opdatering klokken 03.20, at situationen i bydelen nu var rolig.

»Det er meget beklageligt, at vi igen ser vold og hærværk i Rosengård. Det påvirker først og fremmest alle dem, der bor i området,« siger Petra Stenkula, der er politiområdechef i Malmø:

»Politifolkene på stedet har gjort et godt stykke arbejde med at dæmme op for urolighederne og forhindre, at situationen eskalerer yderligere.«