Den nordlige del af Norge er mandag blevet ramt af en storm, der i den grad bringer voldsomme vindstød med sig.

Tage er fløjet af og flere steder opfordrer myndighederne til, at man bliver inden døre på grund af den kraftige blæst.

Vinden har nogle steder været så kraftigt, at biler enten er væltet eller blæst flere meter, når vinden rigtig har taget fat.

Thorbjørn Nymo er en af de nordmænd, der fik en noget anderledes mandag, end han havde regnet med.

For da han trådte ud af sit hus her til morgen, var bilen ingen steder at se, fortæller han til Dagbladet.

»Hvem har stjålet bilen, hvor er den blevet af,« tænkte den uheldige nordmand, som kort efter kunne konstatere, at bilen ikke var stjålet.

Den var blæst ned af en skråning og endt på siden. Vinden havde blæst den store kassevogn 10-15 meter, og det til trods for, at den er udstyret med pigdæk.

På det norske trafikkort ses det tydeligt, at vejret skaber problemer for trafikken.

Den kraftige vind har godt fat i de nordligste dele af Norge, hvor hele 74 veje lige nu er lukket på grund af uvejret.

Stormen og vindstødene af orkanstyrke betyder, at der er voldsomt forhøjet vandstand og en stor risiko for sneskred i regionen.

Ifølge NRK har man målt vindstød på helt op til 64 meter i sekundet tæt ved Tromsø.