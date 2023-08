»Mor, jeg vil ikke dø.«

Lisa Mundys seksårige søn sagde det igen og igen under bilturen – og han var ikke ene om at være hunderæd.

Familien Mundy havde i al hast forladt deres hjem i den nordvestcanadiske by Hay River.

Som nogen af de allersidste.

»Vi så ingenting foran os. Vi kørte igennem gløder,« fortæller Lisa Mundy, som er mor til to, til CBC News.

Familien er blandt de mange, som har måttet forlade deres hjem på grund af skovbrandenes ukontrollerede hærgen i Canada – og snart skulle bilturen udvikle sig til et højspændt drama på liv og død.

Bilen begyndte simpelthen at smelte på grund af de høje temperaturer, mens familien Mundy desperat forsøgte at komme væk fra Hay River i tide.

Røgen sivede langsomt ind i kabinen, og forruden gik i stykker.

Især i det nordvestlige Canada raserer skovbrandene. Her er det et billede fra byen Fort Smith, som ligger sydøst for Hay River. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Især i det nordvestlige Canada raserer skovbrandene. Her er det et billede fra byen Fort Smith, som ligger sydøst for Hay River. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg var bange for, at dækkene ville eksplodere, at vores bil ville gå i brand,« siger Lisa Mundy.

Men familien nåede i sikkerhed, og da faren endelig var overstået, og hun kunne forlade bilen, brød Lisa Mundy ud i gråd.

Ikke alle er lige så heldige.

Fem mennesker har mistet livet som følge af skovbrandene. Herunder en dreng på ni år, skriver CNN.

En lang kolonne af biler ses på den eneste vej ind og ud af den nordvestcanadiske by Yellowknife, hvor borgerne også er blevet beordret til at evakuere på grund af skovbrande. Foto: Pat Kane/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere En lang kolonne af biler ses på den eneste vej ind og ud af den nordvestcanadiske by Yellowknife, hvor borgerne også er blevet beordret til at evakuere på grund af skovbrande. Foto: Pat Kane/Reuters/Ritzau Scanpix

Over 168.000 canadiere er blevet evakueret – i flere tilfælde i al hast.

Præcis som familien Mundy.

Den dramatiske biltur væk fra deres hjem i Hay River og flammernes rasen fandt sted søndag, hvor myndighederne klokken 15 lokal tid beordrede borgerne til at evakuere.

Få timer senere måtte selvsamme myndigheder imidlertid lukke hovedvejen ud af byen på grund af skovbranden og i stedet opfordre borgerne til at tage mod byens lufthavn for at blive evakueret med fly.

Beboere i Hay River blev mandag evakueret med fly fra det canadiske luftvåben. Foto: Canadian Forces/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Beboere i Hay River blev mandag evakueret med fly fra det canadiske luftvåben. Foto: Canadian Forces/Reuters/Ritzau Scanpix

Især det nordvestlige Canada er hårdt plaget af skovbrandene, som ifølge brandvæsenet er de værste i landets historie.