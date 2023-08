Mercedes-Benz Group er i sorg.

Det skyldes at en af den tyske bilgigants topbosser, 52-årige Jochen Goetz er død i en 'tragisk ulykke'.

Det oplyser Daimler Truck Holding, som producerer lastbiler og busser, i en meddelelse.

Daimler Truck Holding, som kommer ikke med flere oplysninger om ulykken, som kostede Jochen Goetz livet.

52-årige Goetz startede som lærling i Mercedes-Benz for 36 år siden og arbejdede hele livet for virksomheden.

Ved sin død var Goetz økonomidirektør for Daimler Truck Holding, som han var med til at gøre til en selvstændig virksomhed under Mercedes-Benz Group-paraplyen i slutningen af 2021.

»Han spillede en nøglerolle i skabelsen af det Daimler Truck, vi kender i dag, og som økonomidirektør arbejdede han konsekvent for at sikre, at virksomheden nu har endnu mere økonomisk succes end nogensinde før,« siger Daimler Truck Holdings topchef Martin Daum i meddelelsen.

Her kalder han også Jochen Goetz død for 'et enormt tab' for virksomheden.

Jochen Goetz efterlader sig hustruen og parrets to børn.