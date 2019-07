Bombemassakre skete, mens der blev meldt om klare fremskridt ved fredsforhandlinger med Taliban.

En kraftig bilbombe i byen Ghazni i det østlige Afghanistan dræbte søndag mindst 12 og sårede omkring 180 andre. De sårede var overvejende civile - heriblandt mange børn.

Taliban har taget skylden for massakren. Bomben blev udløst af en selvmorder fra den islamistiske bevægelse, mens der føres fredsforhandlinger i Qatar.

Taliban detonerede bomben ved et kontor, som tilhører den afghanske efterretningstjeneste NDS, i myldretiden tidligt søndag.

- Et stort antal personer fra NDS blev dræbt eller såret, siger en Taliban-talsmand, Zabiullah Mujahid, i en erklæring.

Wahidullah Mayar, som er talsmand for sundhedsministeriet, siger, at mindst 12 blev dræbt, mens 179 blev såret.

- De sårede var overvejende civile - deriblandt børn, siger han.

Taliban tog skylden for angrebet i en WhatsApp meddelelse.

I Qatar føres en syvende runde forhandlinger mellem Taliban og USA. Der er rapporter om markante fremskridt i forhandlingerne, som var indstillet søndag og mandag, mens Taliban mødes med repræsentanter fra en såkaldt intra-afghansk dialog.

USA mener, at der kan være et gennembrud på vej i forhandlingerne inden det næste afghanske præsidentvalg i september.

Parterne indledte forhandlingsrunden i sidste uge, og USA's særlige fredsudsending til Afghanistan, Zalmay Khalilzad, skriver på Twitter, at møderne har været "de hidtil mest frugtbare".

En aftale vil indebære, at USA accepterer at trække sig ud af landet. Det vil i så fald være mere end 17 år efter, at USA gik ind for at fjerne Taliban fra magten.

Til gengæld skal Taliban garantere, at Afghanistan aldrig igen bliver et sikkert hjemsted for voldelige ekstremister.

USA vil undgå en situation, som da bevægelsen støttede og beskyttede Osama bin Laden og al-Qaeda i forbindelse med angrebene på USA den 11. september 2001.

/ritzau/AFP