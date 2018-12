En bombe er eksploderet i den afghanske hovedstads regeringskvarter, oplyser myndighederne.

En bilbombe er eksploderet i Afghanistans hovedstad, Kabul. Umiddelbart efter lyder der skud, oplyser indenrigsministeriet.

Det rapporterer Reuters.

Ifølge AFP er bomben sprængt i et regeringskvarter.

Nyhedsbureauet citerer myndighederne for at oplyse, at et angreb fortsat er i gang.

/ritzau/