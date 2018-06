En bil er natten til tirsdag kørt frontalt ind i den bygning, hvor Hollands største dagblad har sin hovedredaktion.

En hvid VW Caddy bragede ved 4-tiden ind i glasfacaden på den hollandske tabloidavis De Telegraafs bygning i den nordvestlige del af Amsterdam inden den brød i brand. Føreren flygtede fra stedet, og hollandsk politi jagter ham nu, skriver nyhedsbureauet Reuters. Politiet formoder, at yderligere en gerningsmand medvirkede, og at de to flygtede i en mørk Audi.

Ifølge politiet blev ingen såret under hændelsen, der beskrives som et bevidst angreb.

»Når man ser på den måde, han er kørt ind i blomsterkasserne foran bygningen, kan det ikke være andet,« siger en talsmand for politiet ifølge den hollandske avis De Volkskrant.

A van is seen burned out after crashing into the glass facade of the head office of Dutch newspaper De Telegraaf in what police said was a deliberate action in Amsterdam, Netherlands June 26, 2018.

Neotp blomsterkasserne blev sat op efter angrebet på den franske satiriske avis Charlie Hebdo. Nu vil avisen gennemgå sine sikkerhedsprocedurer igen, siger chefredaktør Paul Jansen.

Både det hollandske journalistforbund og premierminister Mark Rutte kalder nattens attentat for 'et angreb på demokratiet'.

I sidste uge blev der affyret en raketkaster mod en kontorbygning, hvor flere magasiner har til huse i samme område af Amsterdam. En 41-årig mand blev anholdt for det angreb, hvorunder ingen kom til skade.

Brandvæsenet melder om massiv skade på De Telegraafs bygning.