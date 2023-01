Lyt til artiklen

Først kaldte de det et mirakel, men nye beviser fortæller en anden historie.

En smuk køretur på motorvejen Highway 1, der strækker sig langs Stillehavskysten i Californien udviklede sig til alt andet end en idyllisk kørertur for en familie i mandags.

En hvid Tesla med to voksne og to børn på 4 og 9 år slyngede ud af motorvejen og blev kastet 76 meter ned i kløften, der kaldes Devil's Slide (Djævlekløften, red.).

Alle overlevede mirakuløst ulykken og en talsperson fra den lokale beredskabsmyndighed kaldte det et mirakel.

Nu har historien taget en helt anden drejning, og nu er føreren af bilen anholdt for bevidst at køre ud over kløften.

Det skriver CNN.

»Ud fra de beviser, der er blevet indsamlet, har efterforskerne fundet sandsynlig grund til at tro, at hændelsen var en bevidst handling,« fortæller statens motorvejspatrulje i en pressemeddelelse tirsdag.

Den 41-årige fører af bilen er anholdt for mordforsøg og for at bringe børn i fare.