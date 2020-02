En bil er kørt ind i en menneskemængde i Tyskland.

Det erfares, at 15 personer er såret.

Det beretter tyske medier, heriblandt Frankfurter Rundschau.

Det beskrives også, at der ligger skadede børn og voksne på jorden.

Ifølge mediet er det foregået under et offentligt karneval i den lille by Volkmarsen, der ligger i den tyske delstat Hessen.

Det er fastelavn i disse dage, og i optoget deltog det lokale brandvæsen, som straks overtog koordineringen af redningsindsatsen.

Hele området er blevet spærret af, mens et stort antal ambulancer kører til og fra stedet. En helikopter er også landet, beretter det tyske medie.

Vidner er igang med at blive afhørt.

Kaos i forbindelse med et karneval i Tyskland, hvor en bil er kørt ind i en menneskemængde. Mange meldes såret. Foto: ELMAR SCHULTEN Vis mere Kaos i forbindelse med et karneval i Tyskland, hvor en bil er kørt ind i en menneskemængde. Mange meldes såret. Foto: ELMAR SCHULTEN

Det tyske politi har oplyst, at gerningsmanden er blevet anholdt. Gerningsmanden kørte i en sølv Mercedes stationcar, erfarer Frankfurter Rundschau.

Vidner har fortalt, at gerningsmanden bevidst kørte udenom afspærringen og derefter gassede op mod folkemængden. Chaufføren fortsatte cirka 30 meter ind i mængden, inden bilen stoppede.

Det skete omkring kl.14.30 mandag eftermiddag.

B.T. følger sagen.