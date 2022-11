Lyt til artiklen

Mindst 10 mennesker blev kvæstet, da en bil mandag morgen lokal tid kørte ind i en Apple-butik i Boston.

Det skriver tv-stationen Boston 25 News.

Billeder på Twiter viser et kæmpe hul i butikkens glasfacade.

Redningsmandskab rykkede ud for at hjælpe de mennesker i butikken, der enten var såret eller fanget i butikken.

Just getting this picture from a contact in Hingham, MA and the rescues underway right now. I’m being told four people are trapped in the Apple store. @boston25 pic.twitter.com/aoKdL9o2xt — Blair Miller (@BlairMillerTV) November 21, 2022

Det vides endnu ikke, hvorfor bilen kørte ind i butikken.

B.T. følger sagen …