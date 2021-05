En voldsom ulykke ramte en lige dele uheldig og ufornuftig mand i den amerikanske delstat Maryland torsdag den 13. maj.

Omkring klokken 17.30 lokal tid sad en mand i sin bil og røg på en parkeringsplads ved Federal Plaza Shopping Center i Rockland. Så fik han den idé, at han lige skulle spritte sine hænder med håndsprit. Det skulle han ikke have gjort.

Kombinationen af cigaretten og håndspritten betød, at der hurtigt opstod flammer i bilen.

Det blev efterfølgende fanget af en helikopter fra et lokalt nyhedsmedie. Videoen kan ses i tweetet herunder.

ICYMI (~530p) vehicle fire at Federal Plaza, 12200blk Rockville Pike, near Trader Joe’s & Silver Diner, @mcfrs PE723, M723, AT723 & FM722 were on scene (news helicopter video) pic.twitter.com/TeAynaGsgp — Pete Piringer (@mcfrsPIO) May 13, 2021

Brandmyndighederne nåede hurtigt frem til stedet, hvor man fandt en bil helt indhyllet i flammer.

»At bruge håndsprit og ryge cigaretter er en dårlig kombination på steder med dårlig ventilation, så som en bil,« fortalte en chef fra Montgomery County Fire and Rescue Service efterfølgende til den lokale tv-station Eyewitness 11 News.

Den rygende mand blev reddet ud af den brændende bil og hurtigt kørt på hospitalet.

Her blev han behandlet for mindre brandsår og andre ikkelivstruende skader, lyder det.

Bilen var helt udbrændt. Foto: Montgomery County Fire & Rescue Vis mere Bilen var helt udbrændt. Foto: Montgomery County Fire & Rescue

Hvilken slags håndsprit den uheldige mand brugte, står ikke klart. Og det står heller ikke klart, om der er tale om et generelt problem med kombinationen cigaretrygning og håndsprit.

Selvom den unavngivne mand slap uden større skader, måtte bilen lade livet. Den er helt udbrændt.