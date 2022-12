Lyt til artiklen

Det kunne være endt i en julekatastrofe af dimensioner, da en bil i forgårs havnede i en grøft i den engelske by Hayle, og efterlod passagererne ude af stand til at forlade køretøjet.

Bilen var nemlig fyldt med julemænd, som dermed kunne se frem til at være uhjælpeligt fanget på årets vigtigste aften. Men til alt held gik det ikke så galt.

De var i stand til at tilkalde hjælp i form af det lokale politi, Devon and Cornwall Police, som hurtigt var fremme og kunne konstatere, at det var et armeret køretøj, som havde kilet sig fast i en hæk.

En lokal fisker så optrinnet på nærmeste hold og fik optaget en video af det, som du kan se på BBC.

Han oplyser, at julemændene var på pubcrawl, men politiet kan supplere med at ingen er anholdt, så det er altså en ædru chauffør, som var uheldig.

»De bragede syngende forbi mig, og bagefter så jeg dem være fanget der hvor vejen bliver smallere. De var virkelig tæt pakket ind, men der står parkering forbudt. Det var sjovt at se på dem prøve at befri sig selv,« siger fiskeren Ian Jepson, til BBC.