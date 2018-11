En række angreb mod børn og unge ved skoler og børnehaver har rystet Kina i de seneste år.

En bil kørte torsdag ind i en gruppe af studerende i det nordøstlige Kina. Mindst fem blev dræbt, og 18 blev såret. Det rapporterer statslige medier ifølge nyhedsbureauet AFP.

Bilen kørte ind i de studerende, som var ved at gå over en vej ved en skole i provinsen Liaoning.

- Flere børn er bragt på hospitalet. Politiet er stadig ved at danne sig et overblik, hedder det.

Politiet har pågrebet personer, der kørte bilen og er ved at undersøge alle omstændigheder ved episoden. Det rapporterer den officielle tv-station CCTV på dens særlige Weibo-konto for sociale medier.

Optagelser fra overvågningskameraer viser børn gå i en række, da de er ved at krydse gaden foran deres skole, da en bil nærmer sig. Bilen ændrer pludselig bane og kører ind i børnene. Op mod en halv snes af børn synes at være blevet ramt.

En talsmand for den lokale regering siger, at han ikke fået tilladelse til at udtale sig om sagen.

Det står ikke klart, hvorvidt der var tale om en bevidst, overlagt handling.

I sidste uge kørte en mand, der svingede med en kniv, et køretøj ind i gruppe fodgængere i den østlige by Ningbo, hvorved to mennesker blev dræbt, og 16 blev såret.

I september blev 11 mennesker dræbt og 44 kvæstet, efter at en mand med fuldt overlæg kørte en SUV ind i en menneskemængde på en plads i den centrale provins Hunan.

Manden sprang efterfølgende ud og angreb ofre for påkørslen med en kniv og en skovl.

I de fleste angreb har motiverne været mentale sygdomme, fremmedgørelse i forhold til samfundet eller hævntørst.

Der har været andre dødelige angreb rettet mod skoler - deriblandt flere i 2010, hvor knap 20 børn blev dræbt. Angrebene fik landets regering til at reagere, og ved mange skoler er sikkerheden blevet skærpet.

I juni angreb en mand med en køkkenkniv tre drenge og en mor nær en skole i Shanghai, hvor to børn blev dræt.

Sidste år blev otte mennesker dræbt af sprængstoffer ved en børnehave i det østlige Kina. Sprængstofferne blev bragt til sprængning, da familier kom for at hente deres børn.

/ritzau/AP