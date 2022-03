Mindst seks mennesker er blevet dræbt, efter en bil søndag kørte ind i en flok karnevalsgængere i det sydlige Belgien.

Det skriver BBC.

Hændelsen skete i den lille by Strépy-Bracquegnies syd for hovedstaden Bruxelles.

Bilen kørte med høj hastighed ind i hundredvis af mennesker, som deltog i en karnevalsparade søndag morgen.

Omkring 40 mennesker blev såret, og flere er i alvorlig tilstand, lød det fra Jacques Gobert, borgmester i nabobyen La Louviere.

Mindst seks mennesker er dræbt, 40 er hårdt såret og flere er i en alvorlig tilstand efter en bil kørte ind i en menneskemængde under et karnevalsoptog i Belgien. Foto: JULIEN WARNAND Vis mere Mindst seks mennesker er dræbt, 40 er hårdt såret og flere er i en alvorlig tilstand efter en bil kørte ind i en menneskemængde under et karnevalsoptog i Belgien. Foto: JULIEN WARNAND

»Der var omkring 150-200 mennesker, der fulgte paraden, og bilen ankom bagfra og kørte ind i mængden og fortsatte 100 meter videre,« sagde Jacques Gobert.

Ifølge borgmesteren betragtes det som en 'national katastrofe'.

De nøjagtige omstændigheder ved angrebet efterforskes, men politiet siger, at et terrorangreb er udelukket.

I stedet bliver det omtalt som en tragisk ulykke.

Chaufføren og en anden mand, der sad i bilen, er blevet anholdt. De er fra området og er ikke tidligere kendt af politiet.