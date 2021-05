Mere end 15 kendisser kommer til at medvirke i en særudgave af tv-serien "Venner" senere denne måned.

Den længe ventede genforeningsudsendelse med stjernerne fra tv-serien udkommer i en særudgave 27. maj.

Afsnittet vil ud over de seks venner indeholde en række stjerner, blandt andet Justin Bieber og Lady Gaga.

Det melder streamingtjenesten HBO Max torsdag.

Genforeningen af vennerne - Matt Le Blanc (Joey), Courteney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), Lisa Kudrow (Phoebe) og David Schwimmer (Ross) - sker, over 15 år efter at sidste afsnit i tv-serien løb over skærmen.

I alt kommer mere end 15 kendisser til at medvirke i særudgaven, melder HBO Max. Det gælder også tidligere skuespillere i serien, herunder Tom Selleck (Richard) og Maggie Wheeler (Janice).

Den britiske fodboldlegende David Beckham, "Game of Thrones"-skuespilleren Kit Harington og Nobel fredsprismodtager Malala Yousafzai er også blandt castet.

Særudgaven blev filmet tidligere på året i de samme kulisser som den originale tv-serie.

Den skulle være filmet for mere end et år siden, men den blev forsinket gentagne gange forsinket af coronapandemien.

"Venner", der blev sendt fra 1994 til 2004, var en af de mest populære tv-serier i 1990'erne. Serien har fået nyt liv på streamingsplatforme og er stadig den dag en af de mest sete serier.

/ritzau/Reuters