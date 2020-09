En ung mand på 18 år blev ikke alene forskrækket, han blev også bidt i sin penis, mens han sad på toilettet i sit hjem i Nonthaburi, der ligger 20 kilometer nord for Bangkok i Thailand.

Han sad på toilettet med sin telefon åben og kiggede på videoer, da han pludselig mærkede en stærk smerte i de ædlere dele.

Teenageren, Shiraphop Masukarat, var blevet bidt af en pytonslange. Det skriver timesnownews.com.

Han skreg af skræk, da han så ned og fandt en pyton med tænderne godt fat i spidsen på hans penis.

Slangefangeren hiver pytonslangen op af toilettet. Foto: Affotograferet fra video på YouTube Vis mere Slangefangeren hiver pytonslangen op af toilettet. Foto: Affotograferet fra video på YouTube

Ud gik det i en vis fart fra badeværelset, der var overstænket med blod. Bukserne sad stadig nede om anklerne, da han kom stormende.

»Jeg var på toilettet, men et øjeblik efter at jeg satte mig på sædet, følte jeg pludselig en smerte i min penis. Da jeg så ned, var der en slange i toilettet. Det var blod over det hele. Det var kun en lille slange, men den var stærk,« sagde Masukarat til avisen Daily Mail.

Hans mor var også forfærdet over, hvad der skete med sønnen. Hun forsøgte at tale ham til ro, inden han blev kørt på hospitalet.

Lægerne behandlede såret med antibiotisk væske for at dræbe eventuelle bakterier fra slangebiddet. Desuden fik han tre sting på toppen af sin penis.

I mellemtiden blev slangefangere tilkaldt for at fange pytonslangen, der senere blev sat fri.

Den unge mands mor ved ikke, hvordan slangen var kommet ind i huset, men hun tror, at den kom ind gennem afløbsrøret.

Hun var selvfølgelig glad for, at slagen ikke var giftig.