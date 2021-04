Stemningen i balsalen the East Room i Det Hvide Hus var høj. Flere hundrede personer som ambassadører, ministre og rådgivere hyggede sig. Der blev serveret miniburgere og pomfritter.

Den høje humør skyldtes, at det hele så ud til at blive en gentagelse af Donald Trumps sejr i 2016, hvor han overraskende løb med præsidentposten. Men præcis klokken 23.20 lokal tid ændrede stemningen sig totalt.

Datoen var 3. november 2020. Og resultaterne fra det amerikanske præsidentvalg var så småt begyndt at tikke ind.

I løbet af den tidlige aften var der ikke de store overraskelser. Tingene gik den rigtige vej for Trump og holdet bag.

Ikke mindst så den tidligere så afgørende svingstat Florida ud til at gå til den siddende præsident. Et vigtigt skridt på vejen til four more years.

Det havde løftet den muntre stemning i The East Room til nye højder.

Ministre, rådgivere, venner og bekendte kunne sammen med duften fra anretningen af de små burgere og pomfritter næsten lugte fire år mere ved magten.

Men så kom der en breaking news fra mediet, der igennem de seneste fire år på det nærmeste havde været Donald Trumps husmedie, Fox News.

Med 73 procent af stemmerne talt op besluttede tv-kanalen at melde den ellers mangeårige republikanske højborg Arizona til Joe Biden.

Trump var rasende. Det samme var mange republikanere, som havde sat alt ind på, at præsidenten skulle blive ved magten.

Og da den ligeledes stabile republikanske højborg Georgia nogle dage senere også gik til Biden, var det hele så godt som ovre.

Siden har republikanere i flere vigtige, potentielle svingstater forsøgt at forhindre, at noget lignende kunne ske igen.

Det sted, der har fået mest opmærksomhed, er Georgia. For få uger siden stemte den republikansk-kontrollerede kongres i delstaten en række love igennem, som mange eksperter mener gør det markant mere besværligt at stemme i delstaten.

De nye love i Georgia har vakt opstandelse over store dele af det liberale USA.

Og den måske mest magtfulde demokratiske politiker i delstaten, den sorte kvinde Stacey Abrams, kalder sagen »skamfuld« i en mailkommentar til B.T.

»Mens FBI er i fuld gang med at anholde personer, som forsøgte at gøre oprør mod vores stat ved at udgyde blod for at forsvare en løgn om vores valg, så fortsætter republikanske delstatsledere med bevidst at underminere demokratiet ved at give dem selv magt til at ændre valgresultater, de ikke kan lide,« lyder det fra den tidligere kandidat til guvernørposten i Georgia Stacey Abrams.

»Mere end nogensinde er det nu, amerikanere skal kræve, at det føderale USA beskytter vores rettigheder til at stemme, mens vi fortsætter med at bekæmpe de åbenlyse grundlovsstridige forsøg på at indføre racelovgivning 2.0,« forklarer Abrams, der tabte guvernørvalgkampen til republikaneren Brian Kemp med omkring 50.000 stemmer i 2018.

På trods af voldsom modstand fra prominente demokrater som Abrams, Barack Obama og Joe Biden er Georgia alligevel blevet den første potentielle svingstat til at gå den vej. Efter de forsmædelige nederlag i Arizona og Georgia vejrer republikanere over store dele af USA nu morgenluft.

Arizona, Florida og Texas er blot tre eksempler på delstater, hvor republikanere ser mod succesen i Georgia og nu forsøger at begrænse muligheden for at stemme i fremtiden. Den typiske forklaring fra republikansk side er, at man vil undgå valgsvindel i fremtiden – på trods af det netop overståede præsidentvalg er blevet anset som utrolig sikkert.

Arizona gik som beskrevet til Biden. Men på delstatsniveau er Arizona – ligesom blandt andet Georgia, Florida og Texas – styret af en republikansk treenighed med guvernørposten, senat og Repræsentanternes Hus under kontrol.

Her arbejdes der på at gøre det mere besværligt at brevstemme, blandt andet ved at annullere muligheden for at skrive sig op til automatisk at modtage sin stemmeseddel tidligt med posten.

I Florida arbejder den styrende republikanske treenighed på at afskaffe de såkaldte 'drop boxes', hvor brevstemmer kan afleveres inden selve valgdagen. Det sker, på trods af at Florida gik overbevisende til Trump, og at selve valghandlingen med coronavirus in mente var en af det bedste i hele USA.

I Texas er myndighederne også på vej med en række forskellige nye love. I den næsttungeste delstat målt på de vigtige valgmænd har republikanere gennem de seneste år med gru kunnet se, hvordan flere og flere unge med minoritetsbaggrund er flyttet til delstaten, der har været farvet republikaner-rød i årtier.

Frygten er, at Texas inden for få år kan ende med at stemme demokratisk ved et præsidentvalg. Og så er republikanerne skakmat.

Og derfor er en lov allerede blevet godkendt i Texas' senat, som blandt meget andet forbyder tidlig åbning af valgsteder og forbyder drive-in-valghandling, der blev benyttet på grund af corona. Samtidig siger den nye lov, at folk, der kører tre eller flere til et valgsted, skal registrere sig med deres personlige informationer.

»Alle forretningsdrivende, politikere og civile ledere må sige fra og gøre modstand mod disse desperate antidemokratiske love,« lyder det fra Stacey Abrams.