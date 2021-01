39 år og ny 'førstedatter.'

Onsdag 20. januar blev Ashley Bidens far taget i ed som USAs nye præsident, og hans liv og levned og politiske karriere er velkendt for alle amerikanere.

Men hvem er den mørkhårede kvinde, der stod ved siden af præsidentparret og Bidens søn Hunter under indsættelsen?

Ashley Biden er Joe og Jill Bidens eneste fælles barn, og selvom hendes far har tilbragt hele sit voksenliv i toppolitik, er det ikke meget, verden endnu har hørt til den ekstrem pressesky Ashley Biden.

Begge Joe Bidens børn var med, da han onsdag aflagde ed som USAs næste præsident. Dagen før gav Biden-parrets datter Ashley sit første tv-interview. Foto: Drew Angerer Vis mere Begge Joe Bidens børn var med, da han onsdag aflagde ed som USAs næste præsident. Dagen før gav Biden-parrets datter Ashley sit første tv-interview. Foto: Drew Angerer

Joe Bidens tragiske familiehistorie er velkendt af de fleste.

Han mistede sin første kone og deres lille datter i en trafikulykke i 1972, og fem år senere giftede han sig med Jill Biden.

Vi har også allerede hørt meget om sønnerne Beau og Hunter Biden.

Under valgkampen var der stor fokus på Hunter Bidens forbrug af både alkohol, stoffer og letlevende damer, ligesom hans forsvundne pc og formodede rolle i en lyssky affære i Ukraine også blev et problem for hans far i kampen om præsidentembedet.

Joe Biden fotograferet med begge sine sønner i 2013, da han var vicepræsident under Barack Obama. Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Joe Biden fotograferet med begge sine sønner i 2013, da han var vicepræsident under Barack Obama. Foto: JONATHAN ERNST

Også den afdøde søn Beau Biden har fået stor opmærksomhed. Ikke mindst af Joe Biden selv. Da han tog afsked med sin hjemstat Delaware tirsdag, nævnte han direkte sønnen i sin tale og konkluderede, at det burde være ham, der blev taget i ed som præsident.

Men indtil videre er det ikke meget, vi har hørt til Biden-parrets fælles datter Ashley.

Det bliver der lavet om på nu.

Hun har en universitetsgrad i antropologi og socialvidenskab og er beskæftiget med socialarbejde i Bidens hjemstat Delaware.

“No, I don't think they're doing the traditional protocol, which is unfortunate, but I think we're all OK with it.” -Ashley Biden says Melania Trump is joining with President Trump in breaking with traditional protocol when it comes to the presidential transition pic.twitter.com/hS4drJ7QaB — TODAY (@TODAYshow) January 19, 2021

Dagen før indsættelsen gav den hun sit første tv-interview med tv-stationen NBC. Intervieweren var ingen ringere end en af hendes forgængere i Det Hvide Hus, nemlig George W. Bush's datter, Jenna Bush.

I interviewet med NBC og Jenna Bush, hvor også Bidens børnebørn deltog, fortalte Ashley blandt andet om chokket over optøjerne i Kongressen og sin bekymring for faderens sikkerhed.

Hun kom også ganske kort ind på den noget usædvanlig overdragelse af embedet, som Trumps fravær under ceremonien medførte.

Bidens datter fortalte blandt andet, at hendes mor – den nye førstedame – Jill Biden – intet har hørt fra sin forgænger på posten, Melania Trump.

Who is Ashley Biden? Meet President-elect Joe Biden's daughterhttps://t.co/ProOUWwZ3Z — TODAY (@TODAYshow) January 19, 2021

Normalt kontakter den afgående præsidentfrue den nye fruen i huset og inviterer hende på en rundtur i Det Hvide Hus.

»Jeg tror ikke, de følger traditionerne, og det er uheldigt, men jeg tror, at vi alle har det okay med det,« svarede Ashley Biden diplomatisk, da Jenna Bush spurgte til det kontroversielle brud på traditionerne.

Som mange sikkert husker, blev Donald Trump og hans hustru mødt af Obama-parret på trappen i præsidentboligen umiddelbart inden, Trump blev indsat som ny præsident.

Det var ved den lejlighed, at Melania Trump havde en lille gave med til Michelle Obama.

Barack Obama og hans hustru Michelle Obama under modtagelsen af Melania og Donald Trump i 2017. Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Barack Obama og hans hustru Michelle Obama under modtagelsen af Melania og Donald Trump i 2017. Foto: JONATHAN ERNST

Ashley Biden understregede også i interviewet, at hun ikke kommer til at blive en del af sin fars administration, sådan som Ivanka Trump var det for sin far.

Hun antydede dog, at hun vil bruge sin rolle som præsidentens datter til at arbejde for social retfærdighed, psykisk sundhed og undervisning.

Interviewet blev som sagt optaget dagen før indsættelsen, og derfor ville Jenna Bush også høre, hvilke forventninger Ashley Biden havde til indsættelsen.

»Jeg vil forsøge at være til stede og nyde øjeblikket. Jeg ved, at Beau vil være der med os. Det vil være et meget særligt øjeblik. Ikke bare for vores familie, men for hele landet,« sagde hun og tilføjede om sin afdøde halvbror, som døde af kræft i hjernen i 2015:

Foto: Tasos Katopodis Vis mere Foto: Tasos Katopodis

»Han var 46 år, da han gik bort, og far vil blive den 46. præsident.«

Da USAs nye præsidentpar onsdag indtog Det Hvide Hus, lå der to breve og ventede på dem. Det ene var det traditionelle brev fra den afgående præsident til sin efterfølger. Det andet var fra Melania Trump til Jill Biden.

Det fremgår ikke, hvad indholdet af brevene var.

CNN skriver, at Melania Trump efterlod »en lille velkomstseddel« til Jill Biden.

Joe Biden har bare sagt om sit brev, at det var »meget generøst.«