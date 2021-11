Efter månedsvis med en katastrofal lav vælgertilslutning viser nye tal, at det måske alligevel går den rigtige vej i USA under Joe Biden.

Bidens nedtur, der startede cirka samtidig med den katastrofale tilbagetrækning fra Afghanistan, har virket ustoppelig.

Han har virket sårbar på en række afgørende områder. Den demokratiske præsident har haft svært ved at få sine store reformpakker godkendt i Kongressen, og den globale forsyningskrise har presset energipriserne op overalt i USA.

Det har stået så skidt til, at bookmakerne giver lige så gode odds på, at Donald Trump bliver næste præsident, som på en demokratisk sejr – selvom Trump ikke engang har meldt ud, om han stiller op i 2024.

Men nu lysner det pludselig for præsident Biden. I weekenden lykkedes det endelig at få hans store infrastrukturpakke gennem kongressen. En billion (tusinde milliarder) dollar skal gå til at forny og udbygge USAs slidte veje, broer, jernbaner og internet over hele landet.

»Dette er et monumentalt skridt for nationen, og det er på tide, denne udbygning kommer. Det er en generationsdefinerende beslutning, der vil skabe millioner af job,« sagde Joe Biden fredag, da planen blev godkendt i Repræsentanternes Hus.

Denne politiske sejr, der på trods af, at den endelige pakke var langt mindre end Bidens oprindelige plan, og at en mindst lige så ambitiøs velfærdsplan måtte udsættes, er livsvigtig for Bidens projekt.

Infrastrukturplanen giver mulighed for, at amerikanerne kan føle, at deres land og det område, de bor i, er i bevægelse, og det vel at mærke den rigtige vej.

Næsten lige så vigtigt for Joe Biden, så viser tal for oktober, at der er skabt 531.000 nye job. Det er uhyre vigtigt for Bidens regering, fordi han hele tiden har påstået at være alle amerikaneres præsident, der ville være i stand til at sikre stabil økonomi og nye job.

Derudover viste et længe ventet forsøg med en ny covid-19-behandling fra amerikanske Pfizer særdeles lovende resultater. Den nye covid-19-pille har tilsyneladende hele 80 procents effektivitet i behandling af covid-19 i udbrud. Behandlingen ventes godkendt til brug af sundhedsmyndighederne snart og forventes at kunne fjerne et betydeligt pres på de amerikanske hospitaler.

Mandag blev der også åbnet for turisme fra Europa, og byer som New York og Los Angeles krydser fingre for, at der igen kommer liv i den hensygnende rejsebranche.

Det er præcis denne form for medvind på cykelstien, Joe Biden har akut brug for, hvis der igen skal liv i hans politiske projekt. Flere amerikanske kommentatorer havde nærmest allerede afskrevet Joe Biden og forudså en fuldstændig og ydmygende nedsmeltning ved midtvejsvalgene i 2022.

Det store spørgsmål er, om Biden nu har nået bunden af sin politiske nedtur, og om den nye lov og de gode jobtal er andet end kunstigt åndedræt til hans politiske projekt.

En afgørende faktor vil være, om det lykkes at tøjle de galoperende energipriser, før vinteren for alvor sætter ind. Joe Biden har i bokseterminologi været i tovene i månedsvis. Hvis dette er begyndelsen på et politisk comeback, vil det være af historisk karakter.