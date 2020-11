Bidens føring er også øget i Pennsylvania med op mod 29.000 stemmer.

I delstaten Georgia er demokraten Joe Bidens føring øget til 7248 stemmer, oplyser Edison Research ifølge Reuters.

Biden ligger nu på 49,4 procent mod Trumps 49,3 procent i Georgia, hvor omkring 99 procent af stemmerne er talt op.

Brad Raffensperger fra Georgias delstatsregering siger, at resultatet er så tæt, at der sandsynligvis må ske en omtælling af stemmerne.

En dommer i Georgia har afvist et krav fra Republikanerne om, at Georgias sent indkomne stemmer ikke skal tælles med.

Biden har også øget sit forspring over præsident Trump i Pennsylvania, hvor 96 procent af stemmerne er talt op. Biden fører med 49,6 procent mod Trumps 49,1 procent.

Biden overhalede præsidenten fredag og fører nu med næsten 29.000 stemmer.

Vinder Biden Pennsylvania er det tilstrækkeligt til en valgsejr, men det kan tage tid, før det endelige resultat er klart.

Det ventes at tage flere dage at tælle de sidste stemmer, og hvis der er en marginal på under 0,5 procentpoint skal stemmerne tælles om. En omtælling skal ske senest den tredje onsdag efter valget og være klar den følgende tirsdag.

/ritzau/Reuters