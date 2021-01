Biden-administrationen planlægger daglige pressebriefinger og regelmæssige opdateringer om coronasituationen.

Det Hvide Hus forpligter sig til "sandhed og transparens" i sin kommunikation udadtil.

Det siger Joe Bidens talskvinde, Jen Psaki, natten til torsdag dansk tid under den første pressebriefing i Bidens tid som præsident.

- Da præsidenten bad mig om at påtage mig denne rolle, talte vi om vigtigheden af at bringe sandhed og transparens tilbage til briefinglokalet, siger hun.

Psaki understreger, at der vil komme tidspunkter, hvor der vil opstå uenighed i presserummet, og det er "okay", mener hun.

Det er en del af demokratiet, siger Psaki.

Det Hvide Hus vil blandt andet genoptage regelmæssige coronabriefinger, og der vil komme daglige pressebriefinger med Psaki - dog ikke lørdag og søndag, oplyser hun.

- Jeg er ikke et monster, siger Jen Psaki.

Mens det tidligere ifølge nyhedsbureauet dpa var kutyme med daglige pressebriefinger, blev de under Trump-administrationen uregelmæssige og også i perioder helt udeladt.

En af Trumps i alt fire talspersoner i løbet af præsidentperioden, Stephanie Grisham, holdt ikke en eneste briefing i løbet af sine ti måneder på posten.

Trump og hans administration fik ofte kritik for at komme med usande påstande.

I briefinglokalet opstod der tit uenigheder mellem journalister og Trumps talspersoner, og medier som CNN og The New York Times endte med åbent at stå i opposition til præsidenten.

Bidens nye talsperson mener, at der er flere måder, hvorpå man kan bekæmpe misinformation.

- En af dem er præcis information og sandhed, siger hun.

Den sidste talsperson, som Trump havde, var Kayleigh McEnany.

Hendes sidste briefing blev holdt i kølvandet på Trump-tilhængeres stormløb på Kongressen 6. januar, hvor hun tog afstand fra urolighederne.

Også Sarah Sanders og Sean Spicer nåede at være talspersoner for Trump.

/ritzau/