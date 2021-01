Da Jen Psaki åbnede munden for første gang, slog hun benene væk under mange af de amerikanske tv-seere.

»Det er en ære at være her med jer allesammen. Da præsidenten bad om at indtage denne rolle talte vi om at bringe sandheden og gennemsigtigheden tilbage i briefingrummet,« sagde hun.

Forinden havde hun taget hele to mundbind, et rødt og et hvidt, af – hvilket også var med til at indikere, at en ny ære er begyndt i Det Hvide Hus.

42-årige Jen Psaki er ny talskvinde – eller pressesekretær – for USAs nye præsident, Joe Biden, og syv timer efter onsdagens officielle indsættelsesceremoni holdt hun sin sidste første pressekonference.

To mundbind. Foto: TOM BRENNER Vis mere To mundbind. Foto: TOM BRENNER

Og efterfølgende væltede roserne ned over hende.

»Hele verden er forelsket i dig,« som komikeren Dana Goldberg udbrød på Twitter.

»Jeg kan fortælle jer af egen erfaring, at det er ikke er noget let job at stå på det podium, slet ikke første gang. Jen Psaki fik det til at se let ud,« som Joe Lockhart, der tidligere har arbejdet i Bill Clintons præsidentstab, bemærkede samme sted.

»Jen Psaki slår benene væk under mig,« som Donald Trumps niece, Mary Trump, kort konstaterede.

Bag podiet. Foto: Stefani Reynolds / POOL Vis mere Bag podiet. Foto: Stefani Reynolds / POOL

Helt ny i Det Hvide Hus er Jen Psaki dog ikke. Hun var også en del af Barack Obamas administration, fra 2009-17, hvor hun besad flere forskellige stillinger i presseafdelingen. Siden har hun blandt andet arbejdet som politisk analytiker hos CNN, inden Joe Biden altså nu har hevet hende tilbage til et topjob.

For hendes ansigt og udsagn vil i de kommende år blive særdeles eksponeret, fordi hun dagligt vil stå bag podiet i det såkaldte briefingrum.

Hendes forgængere under Donald Trumps ledelse hed Sean Spicer, Sarah Huckabee Sanders og Kayleigh McEnany, og de høstede gennem årene stor kritik for at lyve og bakke 100 procent op om deres chefs mange udbrud.

Onsdag slog Jen Psaki fast over for journalisterne til stede: »Der vil være øjeblikke, hvor vi vil se tingene forskelligt, og der vil helt sikkert være dage, hvor vi måske er uenige i store dele af briefingen. Men vi har et fælles mål: Og det er at dele nøjagtig information med det amerikanske folk,« sagde den nye frontkvinde med græsk, irsk og polsk baggrund.

Samtidig genetablerede hun ved sin første pressekonference en gammel tradition, hvor en repræsentant for den skrevne presse får lov at stille første spørgsmål. Under Donald Trumps ledelse var det tv-stationerne, der havde førsteret.

Endelig lovede Jen Psaki, at hun dagligt vil holde pressebriefinger – undtagen i weekenden.

»Jeg er ikke et monster,« som hun tilføjede.

