Joe Biden talte blandt andet om bekæmpelsen af raceulighed ved en pressekonference i staten Delaware.

Men det var præsidentkandidatens notesblok, som stjal opmærksomheden.

Nu spekuleres der i, om den afslørede, hvem der får den vigtige post som Bidens vicepræsidentkandidat ved præsidentvalget til november.

En post, der kan blive vigtigere end normalt, idet demokraten Biden vil blive den ældste, nyvalgte præsident i USA's historie, hvis han, som meningsmålingerne spår, besejrer den nuværende præsident, republikaneren Donald Trump ved valget. Til den tid vil Biden være 78 år gammel.

»Jeg vil foretage mit valg i den første uge af august. Og jeg lover jer, at I nok skal få besked,« sagde Joe Biden om det med spænding imødesete valg af vicepræsidentkandidaten.

Måske sagde notesblokken en hel del mere end Biden selv.

Nærbilleder af Bidens notesblok fra pressekonferencen viser nemlig, at navnet 'Kamala Harris' står øverst.

Og ikke nok med det.

Afslørede Joe Bidens notesbog, hvem der bliver hans vicepræsicdentkandidat? Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Afslørede Joe Bidens notesbog, hvem der bliver hans vicepræsicdentkandidat? Foto: JONATHAN ERNST

Under navnet er der en liste med positive kvaliteter ved den kvindelige politiker - som vel at mærke i forvejen var blandt favoritterne til posten som Bidens vicepræsidentkandidat.

En liste der også tæller navne som Elizabeth Warren, Susan Rice, Kaisha Lance Bottoms og Tammy Duckworth.

Joe Biden har tidligere sagt, at han vil vælge en kvinde som sin makker i valgkampen mod Trump og dennes vicepræsident, Mike Pence. Og det er ikke tilfældigt. Ifølge den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, bliver Donald Trump altid nervøs i selskab med magtfulde kvinder med skarpe meninger og masser af selvtillid.

»Jeg tror aldrig, at valget af en vicepræsident har været så vigtig i amerikansk politik,« siger den amerikanske radiovært, journalist og politiske ekspert, Stephen Henderson til B.T.

Joe Biden og Kamala Harris. Foto: Mandel Ngan, Saul Loeb/AFP Vis mere Joe Biden og Kamala Harris. Foto: Mandel Ngan, Saul Loeb/AFP

Det skyldes dels, at vicepræsidenten overtager præsidentembedet, hvis præsidenten skulle dø eller af anden årsag ikke længere vil være i stand til at fuldføre sine fire år i Det Hvide Hus. Dels, at det i høj grad vil være op til den kommende vicepræsidentkandidat at tilføre lidt hårdt tiltrængt begejstring til det, avisen New York Times kalder Joe Bidens 'lidt for tilbagelænede kampagne'.

Med under 100 dage til præsidentvalget står Joe Biden til at vinde præsidentvalget ifølge flere nationale meningsmålinger.

Det skyldes især, at Biden fører i de seks svingstater, som ved valget i 2016 sikrede Trump sejren over Hillary Clinton.

I samtlige seks delstater, Michigan, Wisconsin, Florida, Pennsylvania, Arizona og North Carolina, har Biden en føring på mindst seks procentpoint. Det viste en måling i avisen The New York Times for nylig.

Svingstater er delstater, hvor der er en reel mulighed for, at begge præsidentkandidater kan vinde.