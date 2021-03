Joe Biden er den første præsident i USA i 100 år, som stadig ikke har holdt et pressemøde efter 43 dage.

Joe Biden har torsdag været præsident i USA i 43 dage, og han har stadig ikke holdt noget pressemøde. Det er den længste periode i begyndelsen af et amerikansk præsidentskab i mindst et århundrede, hvor præsidenten ikke har holdt et pressemøde.

Det viser en analyse foretaget af CNN's journalist i Det Hvide Hus Kevin Liptak.

Analysen viser, at mindst 15 af Bidens forgængere holdt deres første pressemøde inden for de første 33 dage i embedet.

Donald Trump tog imod spørgsmål fra pressen efter 27 dage, Barack Obama efter 20 dage og George W. Bush efter 33 dage.

- Mens han har taget imod spørgsmål fra journalister ved enkelte lejligheder, så har han ikke holdt et formelt pressemøde, udtaler Kevin Liptak ifølge CNN.

Det konservative nyhedsmedie Washington Examiner peger på, at Joe Biden i ugevis har stået over for spørgsmål om, hvorfor han angiveligt undgår pressen. Blandt andet fra Brett Bruen, der var direktør for globale anliggender i Det Hvide Hus under præsident Barack Obama.

Brett Bruen vurderer, at selv om det på kort sigt kan synes fordelagtigt for Bidens hold at holde den 78-årige præsident i kort snor, så kan det på den lange bane give bagslag.

- Det Hvide Hus har brug for en forbindelse til journalisterne, ligesom at præsidenten har brug for en forbindelse til folket, siger han ifølge Washington Examiner.

Korrespondent i Det Hvide Hus for The New York Times Katie Rogers mener at vide fra "pålidelige kilder", at Joe Biden venter på, at hans store coronahjælpepakke på 1900 milliarder skal blive endeligt godkendt.

Hjælpepakken blev vedtaget i Repræsentanternes Hus, hvor Demokraterne har flertallet, i sidste uge, men mangler stadig at blive godkendt i Kongressens andet kammer, Senatet, hvor stemmefordelingen er lige mellem demokrater og republikanere.

Det ventes dog, at Senatet godkender hjælpepakken, og at Biden kan underskrive den i midten af marts.

Det vil i så fald være en stor sejr for den nye præsident.

/ritzau/