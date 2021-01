Bidens bud på sin forsvarsminister, Lloyd Austin, frygter, at landets fjender kan befinde sig i "egne rækker".

Der skal arbejdes på at få fjernet "racister og ekstremister" fra USA's militær.

Det mener Joe Bidens nominerede som forsvarsminister, den tidligere general Lloyd Austin.

- Hvis jeg bliver godkendt, vil jeg kæmpe indædt for at få stoppet seksuelle overgreb og få fjernet racister og ekstremister fra vores rækker, siger han under en høring i Senatets militærudvalg tirsdag.

Han vil også arbejde for at skabe "et miljø, hvor alle, som er egnede og engagerede, har muligheden for at tjene dette land med ære", forklarer Austin.

Den tidligere general står til at blive USA's første sorte forsvarsminister, hvis han bliver godkendt i høringsprocessen, som blandt andet indebærer en afstemning i Senatet og først endeligt kan afsluttes, når Biden er blevet indsat.

Austin har lovet at øge diversiteten i det amerikanske militær.

Særligt toppen af militæret er præget af hvide mænd, mens der er større diversitet i de lavere rækker.

Data fra forsvarsministeriet i USA, Pentagon, viser, at mange værnepligtige, som tilhører minoriteter, oplever chikane på grund af deres race.

Samtidig har belejringen af Kongressen 6. januar, som blev udført af højreorienterede ekstremister, på ny sat fokus på den type overbevisninger inden for militæret.

- Militærets opgave er at holde USA sikker fra vores fjender. Men det kan vi ikke gøre, hvis nogle af disse fjender befinder sig inden for vores egne rækker, siger Austin til udvalget.

Tidligere tirsdag kom det frem, at 12 soldater i den amerikanske nationalgarde er fjernet fra opgaven med at sikre indsættelsen af Joe Biden som præsident onsdag.

Det sker, efter at der blandt andet blev foretaget baggrundstjek af, om nogle af soldaterne har forbindelse til yderliggående grupper.

Austin gør det under høringen i øvrigt klart, at han vil forsøge at få afskaffet et forbud mod, at transkønnede kan komme ind i den amerikanske hær, som blev indført under præsident Donald Trump.

Han kommer ikke nærmere ind på, hvornår det vil ske.

Den nominerede forsvarsminister nævnte også, at USA's militær strategisk vil have fokus på Asien og Kina.

Han vil sikre, at det "aldrig sker", at Kina kommer til at overgå USA militært, som Kina ellers har et mål om.

Austin ser også frem til igen at indgå mere aktivt i militæralliancer, fortæller han.

