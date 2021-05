»Til alles store forbløffelse er Joe Biden ved fuldstændig at ændre på fortællingen om, hvem der gør det rigtige, når det gælder kampen mod covid,« siger en belgisk EU-politiker.

Præsident Joe Biden fortsætter med at vise forbløffende handlekraft. USAs beslutning om ville støtte op om, at alle medicinalvirksomheder skal give afkald på deres patenterm så længe, pandemien varer, viser, at Biden ikke ryster på hånden. Og det presser i den grad USAs allierede i EU.

»Når USA går forrest, er det et stærkt signal. Man må forvente, at Storbritannien, EU, Schweiz og andre interessenter, som indtil nu ikke har villet diskutere afkald på patenter nu, bliver nødt til at melde sig diskussionsvillige,« sagde WHO-chefen for håndtering af pandemien, Helen Clark, til BBC torsdag morgen.

Og ganske rigtigt. Senere torsdag meldte europæerne sig på banen. EUs kommissionsformand, Ursula von der Leyen, understregede at EU allerede har eksporteret mere end 200 millioner doser vaccine, og at man er klar til en debat om at give afkald på patenter.

Der er mere Top Gun end Sleepy Joe over Joe Biden, der i den grad sætter dagsordenen. Senest med et overraskende udspil om at frigive patenter på covid-vacciner Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

»Vi er villige til at diskutere, om USAs forslag om patenter kan hjælpe os med at nå målet om at få at få så mange i verden vaccineret så hurtigt som muligt,« sagde Von der Leyen.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, tilsluttede sig også Bidens forslag.

»Jeg er så absolut tilhænger af denne tankegang,« sagde Macron ved et pressemøde torsdag.

Det er et markant skift fra fransk side. Frankrig har indtil nu været bekymret for, at det at give afkald på patenter vil være en kæp i hjulet på udvikling af flere vacciner.

Forslegt om midlertidigt at frigive patenter på Covid-vacciner vil gøre det muligt at fremstille billige vacciner over alt i verden Foto: DADO RUVIC

Men fredag løb Joe Bidens opsigtsvækkende forslag så ind i sin første politiske modstand. Tysklands kansler, Angela Merkel, sagde, at Tyskland ikke kunne tilslutte sig forslaget. Det er første gang, at Tyskland taler Biden-administrationen imod.

En talsperson for den tyske regering sagde, at det er vigtigt, at internationale patenter overholdes, og en frigivelse af patenterne risikerer at muliggøre produktion af vaccinerne af firmaer, der ikke efterlever de krappe sikkerhedskrav, som de nuværende producenter arbejder under.

En talsmand for det tyske BioNTech, der har udviklet Pfizer-vaccinen, påpeger, at det har taget ti år at udvikle deres vaccine, og at patenter er den eneste måde at sikre de store investeringer, der skal til for at udvikle medicin.

Udmeldingen fra Tyskland er ikke så overraskende. Pfizer regner med at sælge tre milliarder doser af BioNTech-vaccinen i 2021, og et andet tysk firma, CureVac, er på trapperne med en ny vaccine. En midlertidig ophævelse af patenterne vil altså ramme tysk økonomi ekstra hårdt.

Tysklands kansler Angela Merkel er presset af >Joe <Bidens uspil. Tyskland tjener mange penge på vaccineudvikling. Foto: TOBIAS SCHWARZ

Men Joe Bidens udmelding møder jubel fra Verdenssundhedsorganisationens side.

»Dette er et monumentalt øjeblik i kampen mod covid-19. Løftet fra Joe Biden om at støtte op om at give afkald på patenter er et stærkt eksempel på det nødvendige lederskab, der skal til for at adressere globale sundhedsudfordringer,« skrev WHOs generaldirektør, Tedros Ghebreyesus, på Twitter torsdag.

Og her ligger problemet for EUs ledere, der for alt i verden vil ses som at være på den rigtige side i kampen mod covid-19. At modarbejde Bidens forslag kan komme til at virke som udtryk for den vaccinenationalisme, som EU siger, at man er de mest aktive modstandere af.

Både europæiske og kinesiske medicinalvirksomheders aktier faldt markant efter Joe Bidens udmelding. Men efter Angela Merkels nej til tankegangen steg flere af disse aktier igen.

EU er dog presset i defensiven af Joe Bidens overraskende udspil. Forhandlinger ventes at skulle finde sted over de næste måneder, og som et eksempel på, hvilken vej folkestemningen ser ud til at blæse, blandede prins Harry og Meghan Markle sig fredag i debatten med en opfordring til, at så mange som overhovedet muligt over hele verden får glæde af de nye vacciner.

Præcist dette vil Joe Bidens forslag kunne sikre, og det kan på sigt blive svært for EU-landene at modstå presset.