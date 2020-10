Da Donald Trump og Joe Biden natten til fredag afholdt hver sin separate tv-debat, tiltrak den forhenværende vicepræsident Biden i snit en million tv-seere mere end præsident Trump.

Det kan man læse i en statistik udgivet af målingsbureauet Nielsen.

Mens Biden således (i snit) tiltrak 14 millioner seere på kanalen ABC, måtte Trump nøjest med 13 millioner fordelt mellem de to søsterkanaler NBC og MSNBC.

»Det er en stor skuffelse for præsidenten,« siger en kilde i Det Hvide Hus til TV-kanalen CNN.

Donald Trump og Joe Biden. Foto: SAUL LOEB, JIM WATSON - AFP og Ritzau Vis mere Donald Trump og Joe Biden. Foto: SAUL LOEB, JIM WATSON - AFP og Ritzau

Ifølge kilden havde præsident Donald Trump således håbet på, at han ville tiltrække flere tv-seere end sin demokratiske modstander. Og planen var efterfølgende, at denne tv-sejr skulle bruges som ammunition mod Biden til kommende Trump-vælgerfester – de såkaldte MAGA-rally'er.

Den oprindelige plan om en direkte transmitteret tv-debat blev først aflyst, da Donald Trump testede positiv for covid-19.

Siden sagde præsidenten nej til en foreslået onlinedebat, hvor begge kandidater deltog via computerlink.

Endelig meldte Joe Biden ud, at han i samarbejde med kanalen ABC ville holde en såkaldt townhall-debat, hvor han ville svare på spørgsmål fra både demokratiske og republikanske vælgere.

De mange tidlige brevstemmer bliver nærstuderet af myndighederne i Doral, Florida. Foto: JOE RAEDLE - AFP Vis mere De mange tidlige brevstemmer bliver nærstuderet af myndighederne i Doral, Florida. Foto: JOE RAEDLE - AFP

Efterfølgende indgik Trumps kampagne en tilsvarende townhall-aftale med den konkurrerende kanal NBC. Og præsidentens krav var ifølge radiokanalen NPR, at denne debat skulle finde sted samme aften og samme tid som Bidens.

»Efter sin tid som realitystjerne tænker præsidenten ofte i seertal; hvem der kan tiltrække flest foran skærmen. Og det er tydeligt, at han havde håbet på et andet udfald,« siger den amerikanske radiovært og journalist Stephen Henderson til B.T.

Ifølge amerikanske medier undveg begge kandidater at svare på vigtige spørgsmål under deres separate tv-optrædener. Dog scorede Joe Biden point for at forlænge sin debat med en halv time og siden forblive i tv-studiet, indtil alle fremmødte havde fået svar på deres spørgsmål

Den tredje og sidste tv-debat mellem Trump og Biden skal efter planen finde sted 22. oktober. Og endnu har ingen af de to kandidater meldt afbud.

Biden-supporters anholdes i Miami, Florida. Foto: CHANDAN KHANNA - AFP Vis mere Biden-supporters anholdes i Miami, Florida. Foto: CHANDAN KHANNA - AFP

Det amerikanske præsidentvalg finder sted 3. november.