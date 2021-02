Nye aftaler med Moderna og Pfizer øger USA's samlede vaccineforsyning med 50 procent til 600 millioner doser.

USA har sikret sig yderligere 200 millioner vaccinedoser mod coronavirusset. Det oplyser den amerikanske præsident, Joe Biden, torsdag aften lokal tid.

I eftermiddags underskrev vi kontrakter om at få 100 millioner flere vacciner fra Moderna og 100 millioner flere Pfizervacciner, siger Biden på et pressemøde.

De nye aftaler øger landets samlede vaccineforsyning med 50 procent til i alt 600 millioner doser.

Joe Biden siger videre, at USA er på vej til at have sikret sig nok doser til at vaccinere 300 millioner amerikanere inden slutningen af juli. Der bor lige knap 330 millioner i landet.

På pressemødet beskylder Joe Biden desuden sin forgænger, den tidligere præsident Donald Trump, for ikke have en plan for at bekæmpe coronapandemien eller vaccinere landets befolkning.

Vaccinerne fra både Moderna og BioNTech/Pfizer er i øjeblikket godkendt til nødbrug i USA og kræver to skud.

Der er blevet givet 46,4 millioner stik, og mindst 33,7 millioner mennesker i USA har modtaget en eller flere doser. Det svarer til cirka ti procent af befolkningen.

/ritzau/AFP