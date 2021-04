Biden vil gøre op med spøgelsesvåben, der ikke er registreret, og forbyde udstyr der kan forstærke håndvåben.

USA's præsident, Joe Biden, vil ændre USA's våbenlovgivning med en række tiltag, siger han på et pressemøde torsdag.

- Våbenvold i dette land er en epidemi og en international skændsel, siger Biden.

- Det er nok, nok, nok. Hver eneste dag bliver 350 mennesker skudt i dette land. 106 af dem dør. Hver dag, understreger han.

Blandt andet vil han gøre op med de såkaldte spøgelsesvåben, der ikke har et serienummer og ikke kræver en godkendelse eller registrering for at købe.

- Det er våben, der kan samles derhjemme på en halv time, siger Biden.

Desuden skal udstyr, der kan bruges til at ændre et håndvåben og gøre det mere kraftigt, forbydes, mener Biden.

- Disse ændringer gør dem mere dødelige og gør dem reelt til et angrebsvåben, siger han.

En mand, der i sidste måned skød og dræbte ti personer ved et supermarked i delstaten Colorado, havde anvendt den type udstyr.

De tiltag, Biden præsenterede, er de første skridt i retning af at forhindre masseskyderier, drab og selvmord, meddelte Det Hvide Hus forud for præsidentens pressemøde.

På sigt ønsker Biden et forbud mod angrebsvåben som dem, der er blevet brugt ved masseskyderier, siger han på pressemødet.

Præsidenten vil også give USA's delstater mulighed for at indføre love om såkaldte "røde flag".

Det er love, der kan give familiemedlemmer og politi mulighed for at anmode om, at et våben tages fra en person, der anses for at være til fare for sig selv eller andre.

Det skal være med til at nedbringe både antallet af drab og selvmordsraten.

- Vi ved, at disse love kan stoppe gerningsmænd bag masseskyderi, inden de sker, siger Biden.

Justitsministeriet vil udarbejde et udkast til en lov, som bliver sendt til delstaterne. Det vil gøre det nemmere for dem at vedtage en sådan lov, tilføjer justitsminister Merrick Garland på pressemødet.

Tidligere præsidenters forsøg på at stramme våbenloven eller skærpe de baggrundstjek, amerikanere skal igennem for at købe et våben, har mødt modstand fra republikansk side og fra USA's magtfulde våbenlobby.

Kritikerne mener, at ændringer i våbenloven strider imod den paragraf i USA's forfatning, der handler om retten til at bære våben.

- Intet af det, jeg nu foreslår, går imod den anden forfatningstilføjelse. Det er bizart at sige, siger Biden med henvisning til den pågældende paragraf.

Han opfordrer Kongressen til at vedtage de ændringer, han foreslår.

- Vi har haft bønner nok, nu er det tid til at handle, siger Biden.

Han henviser til, at USA tidligere har haft et forbud mod automatvåben, der kan affyre hundred skud på kort tid.

- Det reddede liv i de ti år, det forbud var i kraft, siger Biden.

/ritzau/