USAs præsident Joe Biden lovede fredag, at han vil gøre fri abort til en lovsikret ret i USA, hvis demokraterne får valgt to senatorer ind i senatet, når amerikanerne skal stemme til det amerikanske midtvejsvalg.

Amerikanerne skal til stemmeurnerne 8. november.

Debatten om fri abort er eksploderet i USA efter at den amerikanske højesteret forkastede den næsten 50 år gamle dom i sagen 'Roe vs. Wade', som i hele den periode havde stået som garant for kvinders ret til fri abort.

Konsekvenserne har været betydelige. 13 amerikanske stater har kriminaliseret abort fuldstændigt, og knap halvdelen af USAs stater har indført en eller anden form for restriktioner på abort.

»Magten til at få tingene gjort er i hænderne på det amerikanske folk, især alle kvinderne derude,« sagde Biden fredag og fortsatte:

»Jeg tror ikke MAGA (Make America Great Again) republikanerne har nogen idé om amerikanske kvinders styrke. Lad mig sige jer noget: De kommer til at finde ud af det,« sagde han.

Biden forklarede desuden, at han mener at republikanerne vil gennemføre et decideret forbud mod abort, hvis de fik tilstrækkelig opbakning i senatet.

Skulle det ske, så nedlægger præsidenten veto mod en sådan beslutning, forklarede han.