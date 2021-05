Under køligt forhold mellem USA og Rusland vil præsident Joe Biden tale om rettigheder med Vladimir Putin.

Når USA's præsident, Joe Biden, møder sin russiske modpart, Vladimir Putin, vil han bede Rusland om at respektere menneskerettigheder.

Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters søndag lokal tid.

- Jeg kommer til at mødes med præsident Putin om nogle uger i Genève, og jeg kommer til at gøre det klart, at vi ikke blot vil lade stå til og lade ham krænke rettigheder, siger Biden.

16. juni i Genève i Schweiz mødes Putin og Biden for første gang, efter at Biden blev præsident i år.

De to lande skal forsøge at finde mere stabilitet i et forhold, der de seneste måneder har budt på hjemsendelser af diplomater og gensidige trusler.

Landene strides på en række punkter.

Det gælder blandt andet i forhold til fængslingen af den fremtrædende systemkritiker Aleksej Navalnyj, Ruslands troppeopbygning nær Ukraine og Hvideruslands omdirigering af et passagerfly fra Ryanair.

Men også cyberangreb har været genstand for slagsmål mellem de to lande.

Fredag meddelte it-selskabet Microsoft, at gruppen bag det store SolarWinds-angreb sidste år, Nobelium, nu går efter amerikanske myndigheder. Nobelium menes at operere fra Rusland.

Men Det Hvide Hus vil trods det nylige angreb fra Nobelium fortsat gå videre med mødet mellem Biden og Putin, skriver Reuters.

Den russiske regering har udtalt, at den ikke har nogen information om det seneste angreb.

Mødet i Genève vil blive fulgt med spænding af iagttagere, efter at Joe Biden ved et tv-interview i marts vakte opsigt ved at bekræfte, at han anser Putin for at være en "morder" og i øvrigt ikke mener, at Ruslands præsident har nogen "sjæl".

På det seneste har der dog været enkelte tegn på bedring i forholdet mellem de to lande.

For nylig undtog USA selskabet bag den omstridte gasledning Nord Stream 2 fra sanktioner.

Samtidig var der på et møde i sidste uge mellem USA og Ruslands udenrigsministre, Antony Blinken og Sergej Lavrov, en relativt positiv tone.

/ritzau/