Joe Biden vil underskrive 17 dekreter på første dag som USA's præsident. Blandt andet skal USA tilbage i WHO.

Joe Biden kommer ikke til at ligge på den lade side, efter at han onsdag er tiltrådt som ny præsident i USA.

Ifølge hans stab planlægger han som noget af det første at annullere en række af de tiltag, som forgængeren Donald Trump har stået bag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Blandt Bidens prioriteter er, at USA igen tilslutter sig den klimaaftale, der blev indgået i Paris i 2015. Trump besluttede i 2017 at trække USA ud af aftalen.

Biden ønsker også, at USA igen tilslutter sig Verdenssundhedsorganisationen, WHO, oplyser hans stab ifølge AFP. Trump valgte sidste år at trække USA ud af det internationale samarbejde i organisationen.

I alt planlægger Biden at underskrive 17 dekreter, få timer efter han onsdag aften dansk tid er blevet indsat som ny præsident i USA.

/ritzau/