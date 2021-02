Biden er bange for, at Trump vil komme til at dele oplysninger, hvis han modtager fortrolige efterretninger.

USA's præsident, Joe Biden, har ikke meget tiltro til sin forgænger, Donald Trump.

I et interview med tv-stationen CBS siger Joe Biden, at Trump ikke fremover bør modtage orienteringer om fortrolige efterretninger. Det er ellers kutyme, at tidligere præsidenter bliver orienteret i visse sager, når de har forladt embedet.

Men Biden mener, at Trumps "uberegnelige" opførsel bør medføre, at han mister dette privilegium.

Da Biden i interviewet bliver adspurgt direkte, om Trump bør få efterretninger, svarer præsidenten:

- Det synes jeg ikke.

Biden tilføjer, at han ser en risiko for, at Trump kommer til at dele oplysningerne.

- Jeg vil helst ikke spekulere. Jeg synes bare ikke, at der er nogen grund til at give ham efterretningerne. Hvilken værdi er der i at give ham dem?

- Hvilken virkning kan det have, andet end at han måske kommer til at sige noget?, siger Biden.

/ritzau/Reuters