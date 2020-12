Efter sin indsættelse vil Joe Biden forsøge at få Kongressen til at vedtage endnu en coronahjælpepakke.

Der måtte måneders politiske kampe til i Kongressen for at få den seneste coronahjælpepakke på plads i USA.

Og snart skal Demokraterne og Republikanerne forsøge igen.

I en tale til det amerikanske folk op til julen siger kommende præsident Joe Biden tirsdag, at han vil bede Kongressen om at vedtage en ny coronahjælpepakke, i tiden efter at han 20. januar indtræder som præsident.

- Kongressen gjorde sit arbejde denne uge. Og jeg må bede dem om at gøre det igen næste år, siger Biden.

Mandag lokal tid sagde både Repræsentanternes Hus og Senatet god for en coronahjælpepakke på næsten 900 milliarder dollar.

Fra Bidens side er der ros til kongresmedlemmerne for endelig at lykkes med en tværpolitisk aftale.

- Vi må arbejde samme på tværs af partiskel. Det er den eneste måde, som vi kan komme igennem det her på, siger han.

Samtidig lyder en advarsel fra Biden.

- Den her aftale vil kun være det første skridt, en slags indskud, der skal betales. Der er et stort arbejde, som jeg vil præsentere for Kongressen, og det skal gøres tidligt i næste år, siger han.

Her nævner Biden blandt andet et behov for flere ressourcer til vaccinedistribution, flere test og mere støtte til frontlinjearbejdere.

Med pakken, der blev godkendt af Kongressen mandag, er der blandt andet sikret økonomisk hjælp til de mange amerikanere, som har mistet deres job på grund af coronaviruspandemien.

De er sikret 300 dollar eller cirka 1800 kroner om ugen.

Der er også afsat 300 milliarder dollar til hjælp til erhvervslivet. Desuden vil hovedparten af amerikanerne få udbetalt 600 dollar som et engangsbeløb.

Det er første gang siden marts, at Kongressen er blevet enig om en hjælpepakke rettet mod at få mere gang i de økonomiske hjul.

