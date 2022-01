Det Hvide Hus meddeler ifølge Reuters, at præsident Joe Biden vil anklage Donald Trump for at være "eneansvarlig" for "kaos" den 6. januar.

Tidligere i dag holdt Det Hvide Hus' talsperson, Jen Psaki, et pressemøde, hvor hun tilsvarende fortalte, at Biden i morgen ville holde en tale på årsdagen.

»Han vil fortælle om, hvad der rent faktisk skete, og ikke gentage de løgne, nogen sidenhen har spredt,« sagde hun.

Amerikanske medier skrev tidligere i dag, at Joe Biden planlagde at fortælle 'sandheden' på årsdagen.

Trump havde indtil i går planlagt selv at holde en tal på årsdagen fra Mar-a-Lago i Florida. Den valgte han dog at aflyse i sidste øjeblik.

Årsagen til aflysningen delte han ikke, men flere amerikanske medier fortalte tidligere i dag, hvordan flere i hans parti gruede for, hvad den tidligere præsident ville sige på årsdagen.

Opdateres...