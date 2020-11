- Vi er Amerikas Forenede Stater. Og der er intet, vi ikke kan klare, hvis vi gør det sammen, siger Biden.

Demokraternes Joe Biden, som af amerikanske medier er erklæret som vinder af præsidentvalget, er "beæret" over, at amerikanerne har sat deres lid til ham.

Det siger han i en erklæring.

- Jeg er beæret og ydmyg over tilliden, som det amerikanske folk har givet mig og kommende vicepræsident Kamala Harris, siger han i en erklæring.

- I lyset af hidtil usete udfordringer har et rekordantal amerikanere stemt. Det beviser igen, at demokratiet banker dybt inde i hjertet af Amerika, siger han.

Han tilføjer videre, at det er på tide at samle USA.

- Med kampagnen overstået er det tid til at putte vreden og den hårde retorik bag os og igen komme sammen som nation.

- Det er tid for Amerika at samle sig. Og at hele. Vi er Amerikas Forenede Stater. Og der er intet, vi ikke kan klare, hvis vi gør det sammen, siger Joe Biden.

/ritzau/