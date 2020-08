Kamala Harris er den første sorte, kvindelige kandidat til vicepræsidentposten i USA.

Den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden har valgt den californiske senator Kamala Harris til sit bud på en vicepræsident.

Det bekræfter Joe Biden på Twitter sent tirsdag aften dansk tid.

- Jeg har den store ære at meddele, at jeg har valgt Kamala Harris - en frygtløs fighter og en af landets fineste embedsmænd - som min vicepræsidentkandidat, skriver Biden.

Den 55-årige Harris bliver den første sorte kvinde som kandidat til vicepræsidentposten.

Kamala Harris vil holde en tale onsdag i byen Wilmington, melder Bidens kampagne. Hun skriver på Twitter, at hun er beæret over at blive valgt som kandidat.

- Joe Biden kan forene det amerikanske folk, fordi han har brugt sit liv på at kæmpe for os. Og som præsident vil han bygge et USA op, der lever op til vores idealer, skriver Harris.

Harris var selv en del af kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat, men hun trak sig i midten af marts og gav i stedet sin støtte til Biden.

Harris, der har en indisk mor og en jamaicansk far, kom ellers godt fra start, da hun igangsatte sin kampagne i januar.

I en af de første præsidentdebatter scorede hun point på at irettesætte Biden om farvedes vilkår.

Det var ventet, at Biden i sidste uge ville præsentere sin vicepræsidentkandidat, men det blev udsat.

Joe Biden skulle offentliggøre navnet på vicepræsidentkandidaten, inden Demokraternes partikonvent går i gang den 17. august.

Her vil Biden formelt blive nomineret som udfordrer til præsident Donald Trump, der forsøger at blive genvalgt, når amerikanerne skal stemme 3. november.

Biden, der var vicepræsident under præsident Barack Obama, har meddelt, at han ikke vil deltage fysisk i partikonventet i Milwaukee. I stedet vil han holde tale via et videolink på grund af den igangværende coronapandemi.

Joe Biden havde tidligere sagt, at han vil vælge en kvinde som sin makker i valgkampen mod Trump og dennes vicepræsident, Mike Pence.

Der har været stor interesse for, hvem Biden ville vælge som vicepræsidentkandidat. Det skyldes blandt andet, at Biden fylder 78 år i november.

Hvis Biden vinder over Trump, vil han blive den ældste præsident i USA's historie. Som det ser ud indtil videre, fører Biden over Trump i meningsmålingerne.

