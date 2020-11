Bidens hold bekræfter nominering af Blinken. John Kerry er udpeget som særlig klimarepræsentant.

USA's kommende præsident, Joe Biden, vil nominere Antony Blinken som sin kommende udenrigsminister. Det bekræfter hans overgangshold i en meddelelse mandag.

Den jurauddannede Blinken, der har været rådgiver for tidligere præsident Barack Obama, har i årevis været en af Joe Bidens fortrolige.

Tidligere udenrigsminister John Kerry vil blive udpeget som Bidens særlige "klima-zar", fremgår det af meddelelsen. Kerry får også plads i det nationale sikkerhedsråd, skriver nyhedsbureauet dpa.

Biden vil nominere Alejandro Mayorkas som minister for indenlandsk sikkerhed, mens han som det har forlydt i flere medier ønsker Jake Sullivan på posten som national sikkerhedsrådgiver.

Linda Thomas-Greenfield er udpeget til posten som FN-ambassadør.

Joe Biden har på forhånd sagt, at han vil have et ministerhold, der afspejler forskellighederne i samfundet.

Alle positioner skal bekræftes ved afstemning i Senatet.

/ritzau/