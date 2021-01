USA's præsident indkalder til et klimatopmøde og vil stille sit land i spidsen for kamp mod global opvarmning.

USA må føre an i den globale bekæmpelse af klimakrisen, siger Joe Biden, der onsdag har underskrevet en række præsidentielle dekreter, som skal virke i den retning.

Han bebuder samtidig et klimatopmøde i USA i april.

- Lige som vi behøver et forenet nationalt svar på covid-19, så har vi desperat brug for et forenet nationalt svar på klimakrisen, for der er en klimakrise, betoner han i en erklæring fra Det Hvide Hus.

- Vi må føre an i dette globale svar, for ingen udfordringer kan blive mødt, som (John) Kerry har pointeret så mange gange, af USA alene.

Kerry er den person, som Biden har udnævnt til at stå i spidsen for USA's klimapolitik. Kerry er tidligere udenrigsminister.

Biden har gjort bekæmpelse af den globale opvarmning til en mærkesag i sin nye regering. Det understreger han på ny onsdag, hvor han kalder det en "eksistentiel trussel" - men også en mulighed - for USA's økonomi og arbejdspladser.

- Efter min mening har vi allerede ventet for længe med at tage os af klimakrisen. Vi kan ikke vente længere. Vi ser det med vores egne øjne. Vi føler det. Vi kan mærke det i vores knogler. Og det er tid til at handle, påpeger han.

Det Hvide Hus oplyser, at der vil blive indkaldt til et klimatopmøde i USA 22. april. Her skal det drøftes, hvordan man styrker nogle af de bestemmelser, der skal bremse udledningen af klimagasser.

I den internationale klimaaftale fra Paris i 2015 blev der sat et mål om, at den globale opvarmning kun skal stige 1,5 grader i forhold til det førindustrielle niveau.

I et dekret fra Biden udfases samtidig olie- og gasudvinding på føderale og offentlige jorde i USA. Det påpeges, at klimaspørgsmål skal indgå som et vigtigt element i USA's udenrigspolitik.

/ritzau/AFP