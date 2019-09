Først blev Ukraine truet af USA's vicepræsident, Joe Biden - 'ingen dollarmillioner, hvis I ikke gør, som jeg siger'. Siden blev det forhenværende medlem af Sovjetunionen truet af præsident Donald Trump.

Og nu skændes de to amerikanske toppolitikere om, hvem der er værst og hvem, der har brudt loven.

»Det er spil for galleriet. Trump forsøger at aflede opmærksomheden. Det her handler om hans fejltrin og ikke Joe Bidens.«

Sådan siger studievært og politisk iagttager Shepard Smith i sit daglige program på tv-kanalen FoxNews.

Donald Trump taler i FN. Trump og Biden anklager hinanden for beskidt politisk spil. Foto: CARLO ALLEGRI - Reuters Vis mere Donald Trump taler i FN. Trump og Biden anklager hinanden for beskidt politisk spil. Foto: CARLO ALLEGRI - Reuters

Og på samme kanal, der normalt 'holder med' Trump, kan Trumps private advokat, den forhenværende New York-borgmester Rudolph Giuliani, ikke være mere uening. Han siger således:

»Præsidenten gør blot sit job. Han afdækker politisk korruption. Og Præsident Trump går efter de skyldige parter, uanset partifarve.«

Den nuværende skandale blussede op, da en anonym kilde i Trumps egen regering - en såkaldt whistleblower - afslørede, at præsident Trump har tilbageholdt det, der svarer til over en milliard kroner i militær støtte til Ukraine - indtil Ukraines præsident Volodymyr Zelensky indvilger i at finde og bekræfte belastende oplysninger omkring Joe Biden.

Joe Biden var i perioden 2009 til 2017 Barack Obamas vicepræsident og i dag er han dén demokratiske kandidat, der pt har bedst chance for at besejre Trump ved præsidentvalget næste år.

Barack Obama, Joe Biden og Bidens søn, Hunter. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters Vis mere Barack Obama, Joe Biden og Bidens søn, Hunter. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters

Ifølge New York Times bruger Ukraine bl.a. den solide amerikanske støtte til at forsvare sig imod russisk indflydelse og kamptropper i landets østlige del. Og det var angiveligt Trumps beslutning om at tilbageholde støtten, der i forrige uge fik sikkerhedsrådgiver John Bolton til at sige op.

Som USAs vicepræsident fremsatte Joe Biden i 2016 den tilsvarende trussel.

Biden truede således med at tilbageholde det, der svarer til hele syv milliarder kroner i støtte, hvis ikke den ukrainske regering fyrede den korrupte statsadvokat Viktor Shokin.

Imens Joe Biden stadig var vicepræsident, indtog hans søn Hunter Biden også en lederplads i bestyrelsen i ét af Ukraines største energiselskaber.

Joe Biden og Ukraines daværende præsident Petro Poroshenko. Foto: JIM WATSON - AFP Vis mere Joe Biden og Ukraines daværende præsident Petro Poroshenko. Foto: JIM WATSON - AFP

Og både Donald Trump og hans advokat Rudolph Giuliani fastholder nu, at det var Biden-familien og ikke Trump, der således har overtrådt de etiske regler og måske endog brudt loven.

Trump og Giuliani fastholder således, at statsadvokaten Viktor Shokin blev fyret, så han ikke kunne afsløre Biden-familiens 'uetiske opførsel'.

Ifølge Shepard Smith og FoxNews blev forholdene omkring Joe og Hunter Biden undersøgt i både 2015 og 2016. Og her fandt man (ifølge Smith) ingen beviser på en forbrydelse.

»Det her handler om Trump. Han brugte USAs udenrigspolitik som et redskab i sin egen valgkamp. Og det er ikke i orden,« siger Shepard Smith.

Joe Biden og hans søn, Hunter. I 2015 var Joe Biden vicepræsident og tildels ansvarlig for USAs udenrigspolitik i Ukraine. Samtidig var sønnen, Hunter Biden medlem af bestyrelsen i ét af Ukraines største energiselskabet. Foto: Carlos Barria - Reuters Vis mere Joe Biden og hans søn, Hunter. I 2015 var Joe Biden vicepræsident og tildels ansvarlig for USAs udenrigspolitik i Ukraine. Samtidig var sønnen, Hunter Biden medlem af bestyrelsen i ét af Ukraines største energiselskabet. Foto: Carlos Barria - Reuters

De nye anklager imod Trump, har fået det demokratiske parti til at genoverveje en rigsretssag imod Donald Trump. Men der er endnu ikke det tilstrækkelige flertal for en sådan beslutning.