Joe Biden åbner for, at Ukraine kan ramme russiske mål i forsvar af Kharkiv, siger embedsmand.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har lempet på restriktionerne for, hvordan Ukraine kan bruge amerikanske våben.

Det oplyser en anonym amerikansk embedsmand ifølge nyhedsbureauet AFP.

Indtil nu har USA afvist, at Ukraine kan bruge amerikanske våben til at ramme mål på russisk territorie.

Men nu vil USA tillade, at det sker. Dog kun, når det sker for at forsvare Kharkiv-regionen i Ukraine.

Ifølge embedsmanden, som AFP har talt med, betyder det, at Ukraine kan ramme russiske soldater, som enten har angrebet eller planlægger at angribe.

- USA tillader fortsat ikke, at ATACMS-missiler eller langtrækkende missiler anvendes på russisk territorie, siger embedsmanden med henvisning til en leverance af langtrækkende missiler, som for nylig er sendt fra USA til Ukraine.

En anden anonym embedsmand bekræfter, at Biden har lempet restriktionerne.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har udtrykkeligt bedt om, at Ukraine kan få lov til at bruge de langtrækkende våben, som det modtager, til at angribe på russisk jord.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, antydede allerede onsdag, at Biden ville lempe restriktionerne.

Blinken sagde, at USA har "tilpasset sig", i takt med at "slagmarken har ændret sig".

Biden har indtil nu været tøvende i forhold til en lempelse af restriktionerne.

Det har han været af frygt for, at en lempelse kan trække Nato ind i konflikten.

Forud for et Nato-møde torsdag aften amerikansk tid har Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, gentagne gange opfordret de lande, som har doneret våben til Ukraine, om at løsne på restriktionerne for, hvordan Ukraine må bruge dem.

Det er ikke alle Nato-lande, som har lagt restriktioner på, hvordan våbnene må bruges.

Nogle lande - inklusive Storbritannien og Holland - siger, at Ukraine har ret til at bruge deres våben til at ramme militære mål på russisk territorie.

Tirsdag udtalte Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, at Ukraine burde have lov til at "neutralisere" mål i Rusland, hvorfra der affyres angreb mod Ukraine.

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, er knap så sikker. Han har sagt, at Ukraine skal holde sig inden for loven - og at Tyskland i øvrigt ikke har sendt våben, der kan bruges til at angribe russisk territorie.

Presset for en lempelse af restriktioner har været stigende forud for en række møder i Europa i de kommende uger, hvor Ukraines situation vil være i fokus.

Eksempelvis deltager Biden ved ceremonier i Frankrig, der markerer D-dag. Her vil Zelenskyj også være til stede. Tilmed skal Biden mødes med verdensledere ved G7-topmødet i Italien 13.-15. juni.

/ritzau/