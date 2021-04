Udvalg skal granske politisk omstridt spørgsmål om antal dommere i USA's højesteret og andre mulige reformer.

USA's præsident, Joe Biden, vil nedsætte et udvalg, der skal se på en mulig reform af landets højesteret.

Det meddeler Det Hvide Hus.

Blandt andet skal udvalget i løbet af et halvt år se på, om antallet af dommere i højesteretten kan øges. Det har længe været et ønske fra den demokratiske venstrefløj.

I valgkampen op til sidste års præsidentvalg lovede Joe Biden, at han ville undersøge det politisk omstridte spørgsmål.

Den progressive fløj i Det Demokratiske Parti har længe presset på for, at der skal indsættes flere dommere for at rette op på ubalancen mellem konservative og mere liberale dommere.

Det skriver New York Times.

I løbet af sine fire år i Det Hvide Hus udpegede præsident Donald Trump tre dommere, så der i dag er seks dommere, der regnes for konservative, mod tre, der regnes for mere liberale eller på midten af skalaen.

Senest indsatte Trump den konservative Amy Coney Barrett som afløser for den afdøde liberale dommer Ruth Bader Ginsburg.

Inden valget i 2016, som Trump vandt, blokerede Republikanerne i næsten et år for, at daværende præsident Barack Obama kunne indsætte sin nominerede til den ledige plads i højesteretten.

Udvalget skal også se på, om der eventuelt skal være en begrænsning på, hvor længe dommerne kan sidde på posten. De ni dommere, der sidder i højesteretten i dag, er udnævnt på livstid.

Udvalget får ikke til opgave at komme med anbefalinger, skriver New York Times. Men det skal blandt andet se på de mulige konsekvenser af at udvide antallet af dommere.

Biden vil senere fredag underskrive et dekret om at etablere udvalget.

Det kommende udvalg vil bestå af 36 medlemmer, først og fremmest jurister og tidligere dommere.

Det ledes af Bob Bauer, der var en af præsident Obamas nære rådgivere, og juraprofessor Cristina Rodriguez, som var en af Obamas vicejustitsministre.

Der er dog tale om en tværpolitisk gruppe, fremgår det af meddelelsen fra Det Hvide Hus.

Udvalget har 180 dage til at gøre deres arbejde færdigt.

