Præsidentkandidat Joe Biden beskylder Trump for at lade befolkningen i stikken ved at udskyde hjælpepakker.

USA's præsident, Donald Trump, har svigtet det amerikanske folk ved at stoppe forhandlinger om hjælpepakker i forbindelse med coronavirus.

Det siger Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, i en meddelelse natten til onsdag dansk tid.

- Han har vendt ryggen til hver eneste arbejder, hvis job endnu ikke er kommet tilbage. Han har vendt ryggen til familier, som kæmper med at betale husleje, få mad på bordet og tage sig af deres børn, siger Biden.

Udmeldingen kommer, efter at præsidenten tirsdag annoncerede, at de planlagte forhandlinger om en hjælpepakke med demokratiske medlemmer af Kongressen bliver udskudt til efter præsidentvalget 3. november.

Trump har trukket stikket til forhandlingerne, efter at han har beskyldt Demokraterne for at forhandle på et løgnagtigt grundlag.

Præsidentkandidat Joe Biden siger, at Trump kun har standset forhandlingerne, fordi han vil bruge al sin tid på at få godkendt den konservative dommer Amy Coney Barrett til USA's højesteret inden præsidentvalget.

