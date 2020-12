Natten til tirsdag retter Biden den hidtil skarpeste kritik mod Trump, der ikke har anerkendt valgresultat.

Den kommende præsident i USA, Joe Biden, mener, at Donald Trump og hans republikanske tilhængere både trodser forfatningen og amerikanernes vilje ved ikke at acceptere valgresultatet.

Det siger Biden i en tale, efter at valgmandskollegiet mandag lokal tid har bekræftet demokratens sejr ved præsidentvalget.

Biden retter dermed den hårdeste kritik af Trump, siden at han slog ham ved valget 3. november. Et nederlag, som Trump endnu ikke har erkendt.

Ifølge Biden er det aldrig set før, at en siddende præsident nægter at acceptere sit nederlag, på samme måde som Trump gør det.

- En så ekstrem holdning har vi ikke set før. En holdning, som nægter at respektere folkets vilje, nægter at respektere loven og nægter at ære vores forfatning, siger Biden i en tale natten til tirsdag dansk tid.

I sin tale roser Joe Biden samtidig vælgerne for de rekordmange stemmer ved valget trods en pandemi og "et enormt politisk pres, verbale overfusninger og endda trusler og fysisk vold" mod dem, der har organiseret valget.

- Demokratiets flamme blev tændt i dette land for længe siden. Og intet - ikke engang en pandemi eller magtmisbrug - kan slukke den, siger Biden.

/ritzau/AFP