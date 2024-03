Tilsidesættelsen af kvinders mulighed for at tage beslutninger for dem selv er uhyrlig, siger USA's præsident.

USA's præsident, Joe Biden, raser natten til fredag over en beslutning fra delstaten Alabama, som har fået flere fertilitetsklinikker til at sætte deres behandlinger med kunstig befrugtning på pause.

- Tilsidesættelsen af kvinders mulighed for at tage beslutninger for dem selv og deres familier er uhyrlig og uacceptabel, siger Joe Biden i en officiel udtalelse.

Sagen startede, da tre par sagsøgte en patient på et hospital, som var kommet til at tabe adskillige reagensglas med kunstigt befrugtede æg i på gulvet.

Parrene mente, at uheldet var omfattet af en mere end 150 år gammel delstatslig lov om uagtsomt barnedrab.

I første instans fandt retten i Alabama, at et kunstigt befrugtet og nedfrossent æg i et reagensglas ikke kunne anses for at være et barn - og dermed kunne der altså ikke være tale om et barnedrab.

Men den delstatslige højesteret i Alabama var uenig i den vurdering og omstødte dommen.

Joe Biden siger i udtalelsen, at han "godt ved, at folk er bekymrede over, hvad de ser ske for kvinder på tværs af USA".

- Det er jeg også. Jeg hører om det, overalt jeg befinder mig. Mit budskab er: Vicepræsidenten og jeg kæmper for jeres rettigheder. Vi kæmper for kvinders frihed, for familier og for lægerne, som tager sig af disse kvinder, lyder det fra Joe Biden.

Beslutningen har fået flere klinikker i Alabama til at sætte deres behandlinger med kunstig befrugtning på pause. For de fleste par kræver det flere forsøg at blive gravid via kunstig befrugtning.

Klinikkerne er altså nervøse for, om de kan komme i klemme med loven om barnedrab, hvis nogle af de kunstigt befrugtede æg går tabt.

/ritzau/AFP