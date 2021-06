Dronning Elizabeth bød på te i haven og rullede den store britiske pomp and circumstance-pakke ud, da hun modtog ægteparret Jill og Joe Biden i sit hjem i Windsor Palace søndag eftermiddag.

Det var præsident Bidens første officielle statsbesøg, og det såkaldt særlige forhold mellem USA og Storbritannien blev på denne måde holdt i hævd.

I en actionpakket weekend præget af drama, toppolitik og fodbold var roen omkring idylliske Windsor en mulighed for lige at trække vejret. Og det kunne der være godt brug for. Det var trods alt en 95-årig dronning, der bød en 78-årig præsident velkommen.

Besøget virkede harmonisk. Joe Biden har selv sagt, at det er en meget stor ære for ham at være indbudt til Windsor, og modsat dronningens noget anstrengte besøg fra Donald Trump i 2018, hvor Trump blandt andet brød alle uskrevne regler ved at gå foran dronningen, virkede det, som om de to aldrende statsoverhoveder havde fundet melodien sammen.

Joe Biden sårger for ikke at gå foran dronningenm, hvilket Donald Trump gjorde Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Joe Biden sårger for ikke at gå foran dronningenm, hvilket Donald Trump gjorde Foto: DYLAN MARTINEZ

Biden kom direkte fra G7-topmødet i Cornwall denne weekend, hvor Christian Eriksens tragiske kollaps også kom til at fylde. Verdenslederne var naturligvis lige så chokerede som alle os andre. Forsiderne af de internationale aviser deltes søndag ligeligt af uhyggelige billeder fra København og fra det vigtige topmøde i England.

G7, som består af Vestens syv største økonomier, var samlet i forsøget på at få skabt en fælles forståelse for tidens største udfordringer, ikke mindst forholdet til Kina. Samtidig var det den første samling af venner og allierede, mens Joe Biden har været præsident i USA.

Statslederne forsøgte efterfølgende at sælge topmødet som en bragende succes, og på papiret ser resultatet af forhandlingerne da også ud til at have givet en form for pote.

G7 blev enige om at donere yderligere en milliard doser vaccine til verdens fattigste land. Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, kaldte det en stor sejr, men WHO havde bedt om 11 milliarder doser, og flere eksperter kalder aftalen for alt for beskeden eller direkte uambitiøs.

Biden lander i Windsor Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Biden lander i Windsor Foto: JOHN SIBLEY

»Det vil være muligt at lægge en ekstra milliard doser oveni i denne aftale, men det kan ikke offentliggøres endnu,« sagde Joe Biden på et pressemøde søndag.

Den amerikanske præsident havde inden topmødet ladet forstå, at USA er tilbage i sin rolle som den demokratiske verdens leder, og en stor del af G7-topmødet kom til at omhandle, hvordan Vesten kan konkurrere med Kina og modstå Rusland.

Lederne blev enige om en ambitiøs plan kaldet 'Build Back Better For The World', der skal tilbyde attraktive lån og løfter om samhandel med verdens udviklingslande, hvis de investerer i bæredygtighed.

Det er en interessant tanke, men det er fortsat uklart, hvordan det skal blive til mere end en god idé. Udspillet er et direkte svar på Kinas Belt and Road-initiativer, hvor Beijing igennem de seneste ti år har investeret målrettet i at investere i fabrikker, jernbaner og havne i Afrika og store dele af Asien.

Boris Johnson og Manuel Macron røg i totterne på hinanden ved G7 Foto: NEIL HALL / POOL Vis mere Boris Johnson og Manuel Macron røg i totterne på hinanden ved G7 Foto: NEIL HALL / POOL

Det er Kinas måde at sikre sig vigtige råstoffer til fremtiden, og spørgsmålet er, om udspillet fra G7 er nok til at stikke en kæp i hjulet på Kinas buldrende fremmarch i den globale kappestrid.

Det ubesvarede spørgsmål er, om det overhovedet er muligt for Joe Biden at tromme G7-vennerne sammen til at gøre en samlet front? Der er klare uoverensstemmelser landene imellem. Ikke mindst truer brexit fortsat med at splitte Europa ad.

Uenigheder om Nordirland og toldmure virker svære at løse. Joe Biden har ladet forstå, at han forventer, at Boris Johnson søger et kompromis, der kan løse stridighederne en gang for alle. Der var højlydt uenighed mellem Frankrig og Storbritannien. Den franske præsident, Emmanuel Macron, insinuerede, at Nordirland ikke skulle betragtes som et fuldgyldigt medlem af Storbritannien, hvilket skabte stor vrede blandt briterne.

»Det, jeg siger, er, at vi vil gøre, hvad det kræver at beskytte Storbritanniens territorielle integritet,« sagde Boris Johnson, og det kan man så lægge i, hvad man vil.

Joe Biden forsætter sin internationale rejse, når han først besøger NATO og siden holder et anspændt møde med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Bidens rejse anses for afgørende for hans gennemslagskraft på den internationale scene, og G7-topmødet har vist ham, præcist hvor stort et arbejde der foreligger.

Måske han kan bruge dronning Elizabeths gode råd til det forestående arbejde. Dronningen har i generationer bistået de britiske premierministre, og hun er en få, der aldersmæssigt kan trumfe præsidentens livserfaring.